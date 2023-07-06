06 июля 2023

Тюменские власти просят сотни тысяч рублей за недвижимость с плесенью

В Тюменской области приватизируют здание со стенами в плесени и грибке
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Еманжелинском муниципальном районе. Челябинская область, потоп, потолок, плесень, протечка крыши, школа
Плесень внутри здания является неотъемлемой частью лота, за который просят больше миллиона рублей Фото:

Власти Тюменской области назначили торги, в рамках которых планируют за 1,2 млн рублей продать нежилое здание с плесенью и грибком на стенах. Информация опубликована на сайте правительства региона.

«Продажа имущества, находящегося в госсобственности Тюменской области. Лот: нежилое здание. Визуально наблюдается естественное ухудшение состояния имущества вследствие отключенных коммуникаций: из-за отсутствия отопления на перегородках в помещениях выявлены следы плесени, гриба», — говорится в документации.

Объект находится в поселке Голышманово. Его площадь — 184,6 квадратных метра. Начальная цена, включая земельный участок под зданием, составляет 1 263 000 рублей. Желающие приобрести строение смогут подать заявки с 10 июля.

Ранее URA.RU писало, что власти также откроют торги по продаже двух ржавых автомобилей. «Волгу» и «Газель» со следами коррозии хотят убрать из списка имущества, принадлежащего региону.

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Власти Тюменской области назначили торги, в рамках которых планируют за 1,2 млн рублей продать нежилое здание с плесенью и грибком на стенах. Информация опубликована на сайте правительства региона. «Продажа имущества, находящегося в госсобственности Тюменской области. Лот: нежилое здание. Визуально наблюдается естественное ухудшение состояния имущества вследствие отключенных коммуникаций: из-за отсутствия отопления на перегородках в помещениях выявлены следы плесени, гриба», — говорится в документации. Объект находится в поселке Голышманово. Его площадь — 184,6 квадратных метра. Начальная цена, включая земельный участок под зданием, составляет 1 263 000 рублей. Желающие приобрести строение смогут подать заявки с 10 июля. Ранее URA.RU писало, что власти также откроют торги по продаже двух ржавых автомобилей. «Волгу» и «Газель» со следами коррозии хотят убрать из списка имущества, принадлежащего региону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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