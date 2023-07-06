Тюменские власти просят сотни тысяч рублей за недвижимость с плесенью

В Тюменской области приватизируют здание со стенами в плесени и грибке

07 июля 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

Плесень внутри здания является неотъемлемой частью лота, за который просят больше миллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Тюменской области назначили торги, в рамках которых планируют за 1,2 млн рублей продать нежилое здание с плесенью и грибком на стенах. Информация опубликована на сайте правительства региона. «Продажа имущества, находящегося в госсобственности Тюменской области. Лот: нежилое здание. Визуально наблюдается естественное ухудшение состояния имущества вследствие отключенных коммуникаций: из-за отсутствия отопления на перегородках в помещениях выявлены следы плесени, гриба», — говорится в документации. Объект находится в поселке Голышманово. Его площадь — 184,6 квадратных метра. Начальная цена, включая земельный участок под зданием, составляет 1 263 000 рублей. Желающие приобрести строение смогут подать заявки с 10 июля. Ранее URA.RU писало, что власти также откроют торги по продаже двух ржавых автомобилей. «Волгу» и «Газель» со следами коррозии хотят убрать из списка имущества, принадлежащего региону.

Власти Тюменской области назначили торги, в рамках которых планируют за 1,2 млн рублей продать нежилое здание с плесенью и грибком на стенах. Информация опубликована на сайте правительства региона. «Продажа имущества, находящегося в госсобственности Тюменской области. Лот: нежилое здание. Визуально наблюдается естественное ухудшение состояния имущества вследствие отключенных коммуникаций: из-за отсутствия отопления на перегородках в помещениях выявлены следы плесени, гриба», — говорится в документации. Объект находится в поселке Голышманово. Его площадь — 184,6 квадратных метра. Начальная цена, включая земельный участок под зданием, составляет 1 263 000 рублей. Желающие приобрести строение смогут подать заявки с 10 июля. Ранее URA.RU писало, что власти также откроют торги по продаже двух ржавых автомобилей. «Волгу» и «Газель» со следами коррозии хотят убрать из списка имущества, принадлежащего региону.