Тюменские власти просят сотни тысяч рублей за недвижимость с плесенью

Власти Тюменской области назначили торги, в рамках которых планируют за 1,2 млн рублей продать нежилое здание с плесенью и грибком на стенах. Информация опубликована на сайте правительства региона.
«Продажа имущества, находящегося в госсобственности Тюменской области. Лот: нежилое здание. Визуально наблюдается естественное ухудшение состояния имущества вследствие отключенных коммуникаций: из-за отсутствия отопления на перегородках в помещениях выявлены следы плесени, гриба», — говорится в документации.
Объект находится в поселке Голышманово. Его площадь — 184,6 квадратных метра. Начальная цена, включая земельный участок под зданием, составляет 1 263 000 рублей. Желающие приобрести строение смогут подать заявки с 10 июля.
Ранее URA.RU писало, что власти также откроют торги по продаже двух ржавых автомобилей. «Волгу» и «Газель» со следами коррозии хотят убрать из списка имущества, принадлежащего региону.
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