На Украину вернулись командиры «Азова»*: главное к вечеру 8 июля

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Вооруженные силы Украины. stock, шеврон, ВСУ, stock
Украинские боевики вернулись из Турции в Киев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командиры нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) вернулись из Турции на Украину. ВСУ снова обстреляли Белгородскую область. URA.RU приводит главные новости к вечеру 8 июля.

  • Из Турции на Украину прилетели боевики «Азова». Среди них были Денис Прокопенко с позывным «Редис», Святослав Паламарь с позывным «Калина» и Сергей Волынский с позывным «Волына». Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
  • Российская ПВО сбила два беспилотника в пригороде Воронежа. Никто не погиб, ничто не разрушено.
  • Офицеры с опытом спецоперации стали готовить контрактников в Южном военном округе (ЮВО). Все занятие проходят на современной военной технике.
  • Зеленский посетил остров Змеиный, за который в первые дни спецоперации шли ожесточенные бои. Армия России покинула этот остров, чтобы не препятствовать вывозу зерна с Украины.
  • Минобороны Украины пообещало не использовать кассетные боеприпасы для ударов по территориям России. По заявлению ведомства, они будут использоваться только в зоне спецоперации.
  • За сутки по Белгородской области было выпущено 120 снарядов. Несколько мирных жителей пострадало. Также в ряде сел были выявлены проблемы с водоснабжением.
  • Армия Украины сменила тактику на запорожском направлении. Вместо массированных атак Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали использовать малочисленные вылазки. Цель остается той же самой — найти слабое место в российской обороне. По информации Минобороны России, Украина потеряла на южнодонецком и запорожском направлениях более 170 военных.
  • Украиский полковник Сергей Яндульский заявил, что ВСУ еще не пробили российскую линию обороны. Это связано с тем, что у армии России было больше года для ее создания.

*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ

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Командиры нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) вернулись из Турции на Украину. ВСУ снова обстреляли Белгородскую область. URA.RU приводит главные новости к вечеру 8 июля. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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