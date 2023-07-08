На Украину вернулись командиры «Азова»*: главное к вечеру 8 июля

Украинские боевики вернулись из Турции в Киев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Командиры нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) вернулись из Турции на Украину. ВСУ снова обстреляли Белгородскую область. URA.RU приводит главные новости к вечеру 8 июля.
- Из Турции на Украину прилетели боевики «Азова». Среди них были Денис Прокопенко с позывным «Редис», Святослав Паламарь с позывным «Калина» и Сергей Волынский с позывным «Волына». Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
- Российская ПВО сбила два беспилотника в пригороде Воронежа. Никто не погиб, ничто не разрушено.
- Офицеры с опытом спецоперации стали готовить контрактников в Южном военном округе (ЮВО). Все занятие проходят на современной военной технике.
- Зеленский посетил остров Змеиный, за который в первые дни спецоперации шли ожесточенные бои. Армия России покинула этот остров, чтобы не препятствовать вывозу зерна с Украины.
- Минобороны Украины пообещало не использовать кассетные боеприпасы для ударов по территориям России. По заявлению ведомства, они будут использоваться только в зоне спецоперации.
- За сутки по Белгородской области было выпущено 120 снарядов. Несколько мирных жителей пострадало. Также в ряде сел были выявлены проблемы с водоснабжением.
- Армия Украины сменила тактику на запорожском направлении. Вместо массированных атак Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали использовать малочисленные вылазки. Цель остается той же самой — найти слабое место в российской обороне. По информации Минобороны России, Украина потеряла на южнодонецком и запорожском направлениях более 170 военных.
- Украиский полковник Сергей Яндульский заявил, что ВСУ еще не пробили российскую линию обороны. Это связано с тем, что у армии России было больше года для ее создания.
*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ
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