Тюменцы рискуют остаться без кондиционеров на время жары

В Тюмени очередь на установку кондиционера растянулась на недели

10 июля 2023 в 16:44 Размер текста - 17 +

Купить кондиционер можно сейчас, но придется ждать установки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жаркая и засушливая погода в Тюмени спровоцировала рост продаж кондиционеров. Из-за этого в одном из местных магазинов очередь на установку охлаждающих устройств растянулась практически до конца месяца. Об этом корреспонденту URA.RU заявили в «ТМ-Климат». При этом спад жары в городе обещают уже в конце недели. «Кондиционеры в комплектах по пять-семь штук продаем каждый день. Но с учетом того, что монтажные работы сейчас планируют практически на конец июля — это людей отталкивает, потому что спрос высокий. Все хотят сегодня купить и завтра уже поставить», — рассказали в компании «ТМ-Климат». По их словам, сейчас свободная запись начинается от 26 июля. В ряде других магазинов заявили, что спрос стабильно высокий, однако очереди чуть короче — неделя или полторы до установки. При этом популярность вентиляторов на фоне жаркой погоды не подскочила. Как заявили в магазине «Саша», серьезного ажиотажа на эту технику у них нет. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмень пришла жара, которая продержится до конца недели. В свою очередь спрос на кондиционеры поднялся еще в начале июня, когда очередь на установку занимала почти месяц.

Жаркая и засушливая погода в Тюмени спровоцировала рост продаж кондиционеров. Из-за этого в одном из местных магазинов очередь на установку охлаждающих устройств растянулась практически до конца месяца. Об этом корреспонденту URA.RU заявили в «ТМ-Климат». При этом спад жары в городе обещают уже в конце недели. «Кондиционеры в комплектах по пять-семь штук продаем каждый день. Но с учетом того, что монтажные работы сейчас планируют практически на конец июля — это людей отталкивает, потому что спрос высокий. Все хотят сегодня купить и завтра уже поставить», — рассказали в компании «ТМ-Климат». По их словам, сейчас свободная запись начинается от 26 июля. В ряде других магазинов заявили, что спрос стабильно высокий, однако очереди чуть короче — неделя или полторы до установки. При этом популярность вентиляторов на фоне жаркой погоды не подскочила. Как заявили в магазине «Саша», серьезного ажиотажа на эту технику у них нет. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмень пришла жара, которая продержится до конца недели. В свою очередь спрос на кондиционеры поднялся еще в начале июня, когда очередь на установку занимала почти месяц.