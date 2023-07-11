В Кургане в аномальную жару загорелась баня

11 июля 2023 в 20:47 Размер текста - 17 +

Пожарные тушили баню в микрорайоне Рябково Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в аномальную жару произошел пожар в бане в микрорайоне Рябково. Возгорание тушили 12 человек и три единицы техники. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области. «В 19:03 поступило сообщение о пожаре по адресу улица Огиновского. Горела баня. Площадь возгорания — 50 квадратных метров. В 19:40 возгорание было ликвидировано. В ликвидации пожара принимали участие 12 человек и три единицы техники», — сообщили в областном МЧС. Ранее URA.RU писало, что на территории курганского завода тушат пожар на площади 80 квадратных метров. По предварительным данным, на площади предприятия КМЗКО загорелся трансформатор. Возгорание тушат 18 человек и пять единиц техники. Также в Варгашинском округе вблизи деревни Лихачи горит лес. Площадь пожара составляет около 10 гектаров.

В Кургане в аномальную жару произошел пожар в бане в микрорайоне Рябково. Возгорание тушили 12 человек и три единицы техники. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области. «В 19:03 поступило сообщение о пожаре по адресу улица Огиновского. Горела баня. Площадь возгорания — 50 квадратных метров. В 19:40 возгорание было ликвидировано. В ликвидации пожара принимали участие 12 человек и три единицы техники», — сообщили в областном МЧС. Ранее URA.RU писало, что на территории курганского завода тушат пожар на площади 80 квадратных метров. По предварительным данным, на площади предприятия КМЗКО загорелся трансформатор. Возгорание тушат 18 человек и пять единиц техники. Также в Варгашинском округе вблизи деревни Лихачи горит лес. Площадь пожара составляет около 10 гектаров.