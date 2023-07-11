В Курганской области тушат лесной пожар на площади 10 гектаров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Чистопрудном. Курган, пожар, огонь, лесные пожары, дым, чистопрудное
В Курганской области горит лес в Варгашинском округе Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России 2023

В Курганской области идет лесной пожар вблизи деревни Лихачи в Варгашинском округе. Общая площадь возгорания составляет порядка 10 гектаров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области.

«В Варгашинском округе вблизи деревни Лихачи лесничества и сотрудники МЧС тушат лесной пожар. Площадь возгорания — 9,7 га. Пожар локализован», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане пожарные тушат возгорание на предприятии КМЗКО. В МЧС региона сообщили, что, по предварительным данным, горит отдельно стоящий трансформатор на территории завода.

В Варгашинском округе горит лес в близи деревни Лихачи
В Варгашинском округе горит лес в близи деревни Лихачи
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области идет лесной пожар вблизи деревни Лихачи в Варгашинском округе. Общая площадь возгорания составляет порядка 10 гектаров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области. «В Варгашинском округе вблизи деревни Лихачи лесничества и сотрудники МЧС тушат лесной пожар. Площадь возгорания — 9,7 га. Пожар локализован», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Кургане пожарные тушат возгорание на предприятии КМЗКО. В МЧС региона сообщили, что, по предварительным данным, горит отдельно стоящий трансформатор на территории завода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...