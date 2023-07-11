В Курганской области горит лес в Варгашинском округе
новость из сюжетаЛесные пожары в России 2023
В Курганской области идет лесной пожар вблизи деревни Лихачи в Варгашинском округе. Общая площадь возгорания составляет порядка 10 гектаров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области.
«В Варгашинском округе вблизи деревни Лихачи лесничества и сотрудники МЧС тушат лесной пожар. Площадь возгорания — 9,7 га. Пожар локализован», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане пожарные тушат возгорание на предприятии КМЗКО. В МЧС региона сообщили, что, по предварительным данным, горит отдельно стоящий трансформатор на территории завода.
В Варгашинском округе горит лес в близи деревни Лихачи
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