В Курганской области тушат лесной пожар на площади 10 гектаров. Фото

11 июля 2023 в 20:35 Размер текста - 17 +

В Курганской области горит лес в Варгашинском округе Фото: Екатерина Сычкова новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В Курганской области идет лесной пожар вблизи деревни Лихачи в Варгашинском округе. Общая площадь возгорания составляет порядка 10 гектаров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области. «В Варгашинском округе вблизи деревни Лихачи лесничества и сотрудники МЧС тушат лесной пожар. Площадь возгорания — 9,7 га. Пожар локализован», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Кургане пожарные тушат возгорание на предприятии КМЗКО. В МЧС региона сообщили, что, по предварительным данным, горит отдельно стоящий трансформатор на территории завода. В Варгашинском округе горит лес в близи деревни Лихачи Фото: tg-канал «ЧП Курган»

В Курганской области идет лесной пожар вблизи деревни Лихачи в Варгашинском округе. Общая площадь возгорания составляет порядка 10 гектаров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области. «В Варгашинском округе вблизи деревни Лихачи лесничества и сотрудники МЧС тушат лесной пожар. Площадь возгорания — 9,7 га. Пожар локализован», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Кургане пожарные тушат возгорание на предприятии КМЗКО. В МЧС региона сообщили, что, по предварительным данным, горит отдельно стоящий трансформатор на территории завода.