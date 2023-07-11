В ЯНАО создан совет по повышению качества жизни

До конца 2024 года советы будут созданы всего в 80 регионах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО создан совет при главе региона по повышению качества жизни. Также такие советы уже работают в 24 регионах страны. Об этом сообщили журналисты.

«В регионах России с весны этого года начали запускать советы. Пока они созданы в 25 регионах. Сейчас такие советы есть в ЯНАО, Белгородской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской, Кировской, Ярославской, Пензенской, Иркутской областях, Адыгее, Башкирии, Татарстане, Мордовии, Якутии, Северной Осетии, Приморском, Ставропольском, Хабаровском, Камчатском крае, Удмуртии, Чукотке, Туве, Дагестане, Севастополе, Дагестане. До конца 2024 года они будут созданы всего в 80 регионах», — рассказали журналисты «Ведомостей».

По их словам, советы в регионах создало Агентство стратегических инициатив (АСИ) в рамках внедрения регионального социального стандарта. Реализация таких советов считается одним из 13 пунктов этого соцстандарта. Также стандарт включает в себя институт региональных сервисных уполномоченных, стандарт поддержки волонтерства, стандарт вовлечения граждан в развитие городской среды.

Ранее URA.RU писало, что в Ямальском районе на этот год запланировали ряд мероприятий для улучшения качество жизни в регионе. Они определены ежегодным соглашением о социально-экономическом сотрудничестве между «Газпромнефть-Ямалом» и районной администрацией.