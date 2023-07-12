Чем запомнился третий день «Иннопрома» в Екатеринбурге: главное к вечеру 12 июля

«Иннопром» завершает свою работу завтра — 13 июля
Завершился третий день «Иннопрома», который проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Что важного и интересного произошло на площадке «Экспо» — в подборке URA.RU.
- В Екатеринбурге появится первый район с цифровой средой — он расположится в Новокольцовском районе, где сейчас строится кампус Уральского федерального университета.
- Компания из Лесного «НПК ЭСК» сообщила, что запустит в Свердловской области производство нескольких видов беспилотных летательных аппаратов.
- Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудил с белорусскими чиновниками возможность организации бизнес-миссии в республику. А тюменские предприниматели обсуждают сотрудничества с Бразилией и африканскими странами.
- «Русал» выводит экологическую политику на новый уровень. Российский алюминиевый гигант и свердловские власти объединят усилия для защиты окружающей среды. Среди приоритетных направлений — внедрение экономики замкнутого цикла.
- В Свердловской области будут применять технологии искусственного интеллекта в природоохранной деятельности. В частности, ИИ будет предсказывать лесные пожары.
- Группа «Синара» подарила Екатеринбургу к 300-летию троллейбус собственного производства «Синара-6254». А мэрия Екатеринбурга, «Жировой комбинат» (производит майонез ЕЖК) и кондитерская фабрика «9 островов» планируют запустить экскурсии на предприятия. Таким образом они хотят развивать промышленный туризм.
- Руководитель дирекции Международного фестиваля университетского спорта Александр Чернов заявил, что зрители раскупают билеты на альтернативную Универсиаду в Екатеринбурге. Уже подано более 500 групповых заявок.
- В Березниках (Пермский край) построят дополнительный учебно-лабораторный корпус для политехнического техникума, который будет рассчитан на 500 мест. Также в городе появятся общежития для иногородних студентов. Тем временем представители ТМК предложили отработать новую схему взаимодействия предприятий, вузов и органов власти на базе УрФУ. Важную роль в этом процессе должны сыграть корпоративные университеты.
- Свердловский министр транспорта Василий Старков сообщил, что при строительстве магистрали М-12 Москва — Екатеринбург могут возникнуть риски, среди которых — несформулированная работа с бизнесом по организации инфраструктуры вдоль трассы.
- Вице-премьер РФ Денис Мантуров, уральский полпред Владимир Якушев и губернатор Алексей Текслер посетили федеральный ядерный центр в Снежинске. Им продемонстрировали первую очередь комплекса импульсной томографии, предназначенного для получения трехмерных экспериментальных изображений быстропротекающих процессов.
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