Алексей Орлову показали, как устроен троллейбус внутри Фото предоставлено пресс-службой «Синары»

Группа «Синара» подарила Екатеринбургу к 300-летию троллейбус собственного производства «Синара-6254». Церемония вручения ключей прошла на полях «Иннопрома-2023», в ней участвовали президент «Синары» Михаил Ходоровский и мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU. Для нового троллейбуса уже выбрали маршрут.

В своем выступлении Орлов напомнил, что в прошлом году Екатеринбург закупил 50 белорусских троллейбусов — при личной поддержке президента РФ Владимира Путина. Но глобально проблему это не решает — машин нужно больше. «И новый троллейбус от „Синары“ — это первая ласточка. Будем обсуждать дальнейшие наши планы. Есть к чему стремиться, что менять. Наш город заслуживает современный общественный транспорт», — отметил мэр. По его словам, подаренный троллейбус, скорее всего, задействуют на «шестом» маршруте (улица Академическая — Химмаш).

«Группа Синара уже больше 20 лет работает в Екатеринбурге и внесла свой вклад в формирование облика города: построены „Екатеринбург-ЭКСПО“ и Екатеринбург-Арена, открыт Синара Центр, ходят скоростные „Ласточки“. Уже построена первая очередь кампуса Уральского федерального университета, а вчера был дан старт строительству второй очереди. Мы рады в честь 300-летия любимого города вручить Екатеринбургу наш подарок. Уверен, что горожане оценят комфорт и удобство передвижения в современном троллейбусе, и надеюсь, что городской транспорт „Синара“ сможет стать еще одним символом Екатеринбурга», — сказал Ходоровский.

Троллейбусы с увеличенным автономный ходом «Синара» производит в Челябинске. С властями Челябинска холдинг в 2021 году заключил концессионное соглашение, в рамках которого поставит 168 машин.

Преимуществом «Синары-6254» перед конкурентами являются способность проезжать до 80 километров без подключения к контактной сети, высокая энергоэффективность, расширенные дверные проемы, спецвозможности для маломобильных пассажиров, а также увеличенная на 15% площадь остекления. Троллейбус оборудован USB-слотами для зарядки телефонов, Wi-Fi, системами климат-контроля, аппаратами по продаже билетов, системой пожаротушения.

Фото предоставлено пресс-службой «Синары»