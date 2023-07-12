12 июля 2023

В Тюменских дворах начала расти малина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, малина, ягода
Малину заметили в ЖК «Апрель» Фото:

В Тюмени жители некоторых дворов заметили, что их кусты с малиной начали плодоносить. Об этом один из очевидцев рассказал в соцсетях.

«В моем районе растет малина. Я только вчера ее сильно захотела, а сегодня Вселенная дала мне ее», — прокомментировала тюменка находку у себя в аккаунте в соцсети Instagram (запрещенная и признанная экстремистской в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta). В ее случае малина выросла в одном из дворов ЖК «Апрель».

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области созрел урожай лесных ягод и грибов. Жители Ишимского района поделились с агентством фотографиями собранных дикоросов.

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В Тюмени жители некоторых дворов заметили, что их кусты с малиной начали плодоносить. Об этом один из очевидцев рассказал в соцсетях. «В моем районе растет малина. Я только вчера ее сильно захотела, а сегодня Вселенная дала мне ее», — прокомментировала тюменка находку у себя в аккаунте в соцсети Instagram (запрещенная и признанная экстремистской в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta). В ее случае малина выросла в одном из дворов ЖК «Апрель». Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области созрел урожай лесных ягод и грибов. Жители Ишимского района поделились с агентством фотографиями собранных дикоросов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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