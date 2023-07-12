Малину заметили в ЖК «Апрель»
В Тюмени жители некоторых дворов заметили, что их кусты с малиной начали плодоносить. Об этом один из очевидцев рассказал в соцсетях.
«В моем районе растет малина. Я только вчера ее сильно захотела, а сегодня Вселенная дала мне ее», — прокомментировала тюменка находку у себя в аккаунте в соцсети Instagram (запрещенная и признанная экстремистской в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta). В ее случае малина выросла в одном из дворов ЖК «Апрель».
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области созрел урожай лесных ягод и грибов. Жители Ишимского района поделились с агентством фотографиями собранных дикоросов.
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