В Тюменских дворах начала расти малина. Фото

13 июля 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Малину заметили в ЖК «Апрель» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени жители некоторых дворов заметили, что их кусты с малиной начали плодоносить. Об этом один из очевидцев рассказал в соцсетях. «В моем районе растет малина. Я только вчера ее сильно захотела, а сегодня Вселенная дала мне ее», — прокомментировала тюменка находку у себя в аккаунте в соцсети Instagram (запрещенная и признанная экстремистской в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta). В ее случае малина выросла в одном из дворов ЖК «Апрель». Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области созрел урожай лесных ягод и грибов. Жители Ишимского района поделились с агентством фотографиями собранных дикоросов. Скриншот из аккаунта valeriya_kosmet. в Instagram

В Тюмени жители некоторых дворов заметили, что их кусты с малиной начали плодоносить. Об этом один из очевидцев рассказал в соцсетях. «В моем районе растет малина. Я только вчера ее сильно захотела, а сегодня Вселенная дала мне ее», — прокомментировала тюменка находку у себя в аккаунте в соцсети Instagram (запрещенная и признанная экстремистской в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta). В ее случае малина выросла в одном из дворов ЖК «Апрель». Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области созрел урожай лесных ягод и грибов. Жители Ишимского района поделились с агентством фотографиями собранных дикоросов.