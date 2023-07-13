Тюменские технологии начнут использовать в Казахстане

14 июля 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

Тюменский завод готов поставлять в Казахстан систему сбора сточных вод собственной разработки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменский завод гофротруб готов поставлять в Казахстан запатентованную систему сбора сточных вод. Об этом со ссылкой на директора компании рассказало агентство «РБК Тюмень» «Завод достиг предварительных договоренностей о начале сотрудничества с Казахстаном. Компания предоставит партнерам запатентованную разработку для систем водоотведения», — сообщает издание. По информации «РБК Тюмень», сотрудничество стартует на следующей неделе. В перспективе возможна локализация тюменского завода на территории Казахстана.

Тюменский завод гофротруб готов поставлять в Казахстан запатентованную систему сбора сточных вод. Об этом со ссылкой на директора компании рассказало агентство «РБК Тюмень» «Завод достиг предварительных договоренностей о начале сотрудничества с Казахстаном. Компания предоставит партнерам запатентованную разработку для систем водоотведения», — сообщает издание. По информации «РБК Тюмень», сотрудничество стартует на следующей неделе. В перспективе возможна локализация тюменского завода на территории Казахстана.