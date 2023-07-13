Тюменские технологии начнут использовать в Казахстане

Тюменский завод готов поставлять в Казахстан систему сбора сточных вод собственной разработки
Тюменский завод гофротруб готов поставлять в Казахстан запатентованную систему сбора сточных вод. Об этом со ссылкой на директора компании рассказало агентство «РБК Тюмень»
«Завод достиг предварительных договоренностей о начале сотрудничества с Казахстаном. Компания предоставит партнерам запатентованную разработку для систем водоотведения», — сообщает издание.
По информации «РБК Тюмень», сотрудничество стартует на следующей неделе. В перспективе возможна локализация тюменского завода на территории Казахстана.
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