13 июля 2023

Тюменские технологии начнут использовать в Казахстане

© Служба новостей «URA.RU»
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Осень. Курган, трубопровод, водопроводные трубы, трубы водоснабжения
Тюменский завод готов поставлять в Казахстан систему сбора сточных вод собственной разработки Фото:

Тюменский завод гофротруб готов поставлять в Казахстан запатентованную систему сбора сточных вод. Об этом со ссылкой на директора компании рассказало агентство «РБК Тюмень»

«Завод достиг предварительных договоренностей о начале сотрудничества с Казахстаном. Компания предоставит партнерам запатентованную разработку для систем водоотведения», — сообщает издание.

По информации «РБК Тюмень», сотрудничество стартует на следующей неделе. В перспективе возможна локализация тюменского завода на территории Казахстана.

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Тюменский завод гофротруб готов поставлять в Казахстан запатентованную систему сбора сточных вод. Об этом со ссылкой на директора компании рассказало агентство «РБК Тюмень» «Завод достиг предварительных договоренностей о начале сотрудничества с Казахстаном. Компания предоставит партнерам запатентованную разработку для систем водоотведения», — сообщает издание. По информации «РБК Тюмень», сотрудничество стартует на следующей неделе. В перспективе возможна локализация тюменского завода на территории Казахстана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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