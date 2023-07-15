Жители Кургана сбросили горящий диван на крышу сетевого магазина. Видео

16 июля 2023 в 05:53 Размер текста - 17 +

Горящий диван выбросили с одного их верхних этажей жилого дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане горящий диван выбросили на крышу магазина «Магнит» по улице Коли Мяготина. Одна из очевидцев сообщила, что мебель была сброшена с верхних этажей жилого дома. «Сегодня (15 июля — прим. URA.RU) на крышу магазина „Магнит“ в доме №122 по улице Коли Мяготина выбросили горящий диван. Его скинули через окно верхних этажей», — сообщение с видео от местной жительницы Александры Высоцкой опубликовано в группе «Инцидент — Курган» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU направил запросы в полицию, пожарным и представителям торговой сети в регионе. Информация будет дополнена после получения ответа.

В Кургане горящий диван выбросили на крышу магазина «Магнит» по улице Коли Мяготина. Одна из очевидцев сообщила, что мебель была сброшена с верхних этажей жилого дома. «Сегодня (15 июля — прим. URA.RU) на крышу магазина „Магнит“ в доме №122 по улице Коли Мяготина выбросили горящий диван. Его скинули через окно верхних этажей», — сообщение с видео от местной жительницы Александры Высоцкой опубликовано в группе «Инцидент — Курган» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU направил запросы в полицию, пожарным и представителям торговой сети в регионе. Информация будет дополнена после получения ответа.