15 июля 2023
14 июля 2023

Жители Кургана сбросили горящий диван на крышу сетевого магазина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная площадка Брусника по улице Коли Мяготина. Курган , квартира, ипотека, брусника, многоквартирный дом, многоэтажка
Горящий диван выбросили с одного их верхних этажей жилого дома Фото:

В Кургане горящий диван выбросили на крышу магазина «Магнит» по улице Коли Мяготина. Одна из очевидцев сообщила, что мебель была сброшена с верхних этажей жилого дома.

«Сегодня (15 июля — прим. URA.RU) на крышу магазина „Магнит“ в доме №122 по улице Коли Мяготина выбросили горящий диван. Его скинули через окно верхних этажей», — сообщение с видео от местной жительницы Александры Высоцкой опубликовано в группе «Инцидент — Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU направил запросы в полицию, пожарным и представителям торговой сети в регионе. Информация будет дополнена после получения ответа.

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В Кургане горящий диван выбросили на крышу магазина «Магнит» по улице Коли Мяготина. Одна из очевидцев сообщила, что мебель была сброшена с верхних этажей жилого дома. «Сегодня (15 июля — прим. URA.RU) на крышу магазина „Магнит“ в доме №122 по улице Коли Мяготина выбросили горящий диван. Его скинули через окно верхних этажей», — сообщение с видео от местной жительницы Александры Высоцкой опубликовано в группе «Инцидент — Курган» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU направил запросы в полицию, пожарным и представителям торговой сети в регионе. Информация будет дополнена после получения ответа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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