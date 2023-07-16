16 июля 2023
15 июля 2023

Тюменка умерла из-за диагноза, неправильно поставленного врачами

© Служба новостей «URA.RU»
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Отделении кардиологии ЦКМСЧ. Магнитогорск, палата интенсивной терапии, больной, капельница, укол, лечение, медицина, медицинские перчатки, рука, пациент
Родственники погибшей потребовали выплатить пять миллионов в качестве моральной компенсации Фото:

Жительница Тюмени умерла из-за неправильно поставленного диагноза врачами тавдинской больницы. Об этом сообщает telegram-канал «Ural Mash». Родственники погибшей два года требуют выплатить пять миллионов, однако по решению суда им выплатили 900 тысяч рублей.

«Нина Ивановна часто жаловалась на сердце и затрудненное дыхание. Медики скорой направили к терапевту, позже ее положили в общую палату — диагностировали стенокардию. <…> Близкие сами увезли Нину Ивановну в тюменскую больницу, в которой было нужное оборудование для обследования. Там сказали — инфаркт случился четыре дня назад, пациентку привезли слишком поздно. Сохранить жизнь не удалось», — сообщили в telegram-канале.

Семья погибшей тюменки решила судиться с больницей. По словам родственников, врачу должны были сделать выговор, но этого не произошло. На допросе доктор заявила, что транспортировать тюменку не просили. Однако сообщается, что такое требование было. Семья погибшей планирует подавать апелляцию.

Агентство URA.RU направило запрос в региональный департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается.

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Жительница Тюмени умерла из-за неправильно поставленного диагноза врачами тавдинской больницы. Об этом сообщает telegram-канал «Ural Mash». Родственники погибшей два года требуют выплатить пять миллионов, однако по решению суда им выплатили 900 тысяч рублей. «Нина Ивановна часто жаловалась на сердце и затрудненное дыхание. Медики скорой направили к терапевту, позже ее положили в общую палату — диагностировали стенокардию. <…> Близкие сами увезли Нину Ивановну в тюменскую больницу, в которой было нужное оборудование для обследования. Там сказали — инфаркт случился четыре дня назад, пациентку привезли слишком поздно. Сохранить жизнь не удалось», — сообщили в telegram-канале. Семья погибшей тюменки решила судиться с больницей. По словам родственников, врачу должны были сделать выговор, но этого не произошло. На допросе доктор заявила, что транспортировать тюменку не просили. Однако сообщается, что такое требование было. Семья погибшей планирует подавать апелляцию. Агентство URA.RU направило запрос в региональный департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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