Тюменцы почти перестали покупать вторичную недвижимость из-за моды на загородные дома

Срок поиск покупателя на рынке вторичной недвижимости Тюмени увеличился в два раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени из-за моды на загородную недвижимость в два раза увеличился срок поиска покупателя на вторичное жилье. Об этом URA.RU рассказала президент объединения риэлторов Тюменской области Светлана Бабушкина.

«Дольше сейчас поиск покупателя проходит. Раньше у нас срок экспозиции на вторичном рынке занимал до 3 месяцев, сейчас это полгода и больше. На фоне других сегментов тут стоимость квадратного метра неоправданно завышена», — пояснила Бабушкина.

Она уточнила, что речь, в первую очередь, идет о так называемом «новом вторичном жилье» — которое выставляют на продажу сразу после того, как дом стад в эксплуатацию. Такого жилья сейчас больше, чем привычных «сталинок» или «хрущевок». «Это жилье даже вторичным назвать сложно, там никто не жил, люди хотят просто отбить свои расходы по ипотеке, но в этой части рынок стоит», — добавила Бабушкина.

Ранее агентство рассказало, что ажиотажный спрос на загородные дома и индивидуальное строительство опустошил рынок земельных участков Тюмени. Сейчасспор многократно превышает предложение.