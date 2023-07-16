16 июля 2023
15 июля 2023

Тюменцы почти перестали покупать вторичную недвижимость из-за моды на загородные дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Срок поиск покупателя на рынке вторичной недвижимости Тюмени увеличился в два раза Фото:

В Тюмени из-за моды на загородную недвижимость в два раза увеличился срок поиска покупателя на вторичное жилье. Об этом URA.RU рассказала президент объединения риэлторов Тюменской области Светлана Бабушкина.

«Дольше сейчас поиск покупателя проходит. Раньше у нас срок экспозиции на вторичном рынке занимал до 3 месяцев, сейчас это полгода и больше. На фоне других сегментов тут стоимость квадратного метра неоправданно завышена», — пояснила Бабушкина.

Она уточнила, что речь, в первую очередь, идет о так называемом «новом вторичном жилье» — которое выставляют на продажу сразу после того, как дом стад в эксплуатацию. Такого жилья сейчас больше, чем привычных «сталинок» или «хрущевок». «Это жилье даже вторичным назвать сложно, там никто не жил, люди хотят просто отбить свои расходы по ипотеке, но в этой части рынок стоит», — добавила Бабушкина.

Ранее агентство рассказало, что ажиотажный спрос на загородные дома и индивидуальное строительство опустошил рынок земельных участков Тюмени. Сейчасспор многократно превышает предложение.

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В Тюмени из-за моды на загородную недвижимость в два раза увеличился срок поиска покупателя на вторичное жилье. Об этом URA.RU рассказала президент объединения риэлторов Тюменской области Светлана Бабушкина. «Дольше сейчас поиск покупателя проходит. Раньше у нас срок экспозиции на вторичном рынке занимал до 3 месяцев, сейчас это полгода и больше. На фоне других сегментов тут стоимость квадратного метра неоправданно завышена», — пояснила Бабушкина. Она уточнила, что речь, в первую очередь, идет о так называемом «новом вторичном жилье» — которое выставляют на продажу сразу после того, как дом стад в эксплуатацию. Такого жилья сейчас больше, чем привычных «сталинок» или «хрущевок». «Это жилье даже вторичным назвать сложно, там никто не жил, люди хотят просто отбить свои расходы по ипотеке, но в этой части рынок стоит», — добавила Бабушкина. Ранее агентство рассказало, что ажиотажный спрос на загородные дома и индивидуальное строительство опустошил рынок земельных участков Тюмени. Сейчасспор многократно превышает предложение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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