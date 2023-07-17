17 июля 2023

В Тюменской области медведь напал на камеру слежения. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский зоопарк. Челябинск, малыш, жара, лето, зной, бурый медведь
Косолапый взбунтовался против слежки и разбил объектив камеры Фото:

Медведь уничтожил фотоловушку в тюменском охотхозяйстве «Чугунаевское». Момент нападения косолапого на аппаратуру владельцы опубликовали в своем telegram-канале.

«Преступление раскрыто! Нашли варваров, ломающих фото- и видеоаппаратуру нашего охотхозяйства. Это банда из трех подельников — мама и два сыночка!», — такой пост появился в telegram-канале охотхозяйства «Чугунаевское».

На кадрах видно, как семейство медведей прогуливается по лесу. Затем один из них замечает камеру и ломает ее.

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Медведь уничтожил фотоловушку в тюменском охотхозяйстве «Чугунаевское». Момент нападения косолапого на аппаратуру владельцы опубликовали в своем telegram-канале. «Преступление раскрыто! Нашли варваров, ломающих фото- и видеоаппаратуру нашего охотхозяйства. Это банда из трех подельников — мама и два сыночка!», — такой пост появился в telegram-канале охотхозяйства «Чугунаевское». На кадрах видно, как семейство медведей прогуливается по лесу. Затем один из них замечает камеру и ломает ее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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