Косолапый взбунтовался против слежки и разбил объектив камеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Медведь уничтожил фотоловушку в тюменском охотхозяйстве «Чугунаевское». Момент нападения косолапого на аппаратуру владельцы опубликовали в своем telegram-канале.

«Преступление раскрыто! Нашли варваров, ломающих фото- и видеоаппаратуру нашего охотхозяйства. Это банда из трех подельников — мама и два сыночка!», — такой пост появился в telegram-канале охотхозяйства «Чугунаевское».

На кадрах видно, как семейство медведей прогуливается по лесу. Затем один из них замечает камеру и ломает ее.