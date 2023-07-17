Косолапый взбунтовался против слежки и разбил объектив камеры
Медведь уничтожил фотоловушку в тюменском охотхозяйстве «Чугунаевское». Момент нападения косолапого на аппаратуру владельцы опубликовали в своем telegram-канале.
«Преступление раскрыто! Нашли варваров, ломающих фото- и видеоаппаратуру нашего охотхозяйства. Это банда из трех подельников — мама и два сыночка!», — такой пост появился в telegram-канале охотхозяйства «Чугунаевское».
На кадрах видно, как семейство медведей прогуливается по лесу. Затем один из них замечает камеру и ломает ее.
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