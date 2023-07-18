В Тюмени построят новую улицу

19 июля 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

Новый объект соединит Червишевский тракт с ул. Ф. Салманова Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени появится новая улица, которая продлится от развязки на Червишевском тракте до улицы Фарман Салманова. Соответствующий документ на официальном портале госзакупок разметило Управление автомобильных дорог Тюменской области. «Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации: «Строительство автомобильной дороги от транспортной развязки на пересечении Обход д. Ожогино с федеральной автомобильной дорогой Р-254 «Иртыш». Подъезд к Тюмени до Второго транспортного кольца. Участок от транспортной развязки до ул. Ф.Салманова (г. Тюмень)», — говорится в описании закупки. Протяженность новой дороги составит около 2,8 км. Начальная стоимость работ составляет 58,5 млн рублей. Заявки на торги принимаются до 3 августа.

В Тюмени появится новая улица, которая продлится от развязки на Червишевском тракте до улицы Фарман Салманова. Соответствующий документ на официальном портале госзакупок разметило Управление автомобильных дорог Тюменской области. «Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации: «Строительство автомобильной дороги от транспортной развязки на пересечении Обход д. Ожогино с федеральной автомобильной дорогой Р-254 «Иртыш». Подъезд к Тюмени до Второго транспортного кольца. Участок от транспортной развязки до ул. Ф.Салманова (г. Тюмень)», — говорится в описании закупки. Протяженность новой дороги составит около 2,8 км. Начальная стоимость работ составляет 58,5 млн рублей. Заявки на торги принимаются до 3 августа.