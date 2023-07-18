18 июля 2023

Тюменца арестовали за неповиновение полицейским

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Мужчина проведет в спецприемнике семь суток Фото:

Жителя Нижнетавдинского района арестовали за неповиновение сотрудникам полиции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«13 июня Александр К., управляя автомобилем ВАЗ 21093, был остановлен сотрудниками ДПС. Мужчина отказался пройти в служебный автомобиль, демонстративно размахивал руками, отказывался выйти из автомобиля, на требования сотрудника полиции прекратить свои противоправные действия не реагировал», — рассказали в суде подробности.

В ходе заседания мужчина свою вину призвал и раскаялся. Суд приговорил его к семи суткам административного ареста.

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Жителя Нижнетавдинского района арестовали за неповиновение сотрудникам полиции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе судебной системы Тюменской области. «13 июня Александр К., управляя автомобилем ВАЗ 21093, был остановлен сотрудниками ДПС. Мужчина отказался пройти в служебный автомобиль, демонстративно размахивал руками, отказывался выйти из автомобиля, на требования сотрудника полиции прекратить свои противоправные действия не реагировал», — рассказали в суде подробности. В ходе заседания мужчина свою вину призвал и раскаялся. Суд приговорил его к семи суткам административного ареста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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