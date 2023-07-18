Тюменца арестовали за неповиновение полицейским

Мужчина проведет в спецприемнике семь суток
Жителя Нижнетавдинского района арестовали за неповиновение сотрудникам полиции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе судебной системы Тюменской области.
«13 июня Александр К., управляя автомобилем ВАЗ 21093, был остановлен сотрудниками ДПС. Мужчина отказался пройти в служебный автомобиль, демонстративно размахивал руками, отказывался выйти из автомобиля, на требования сотрудника полиции прекратить свои противоправные действия не реагировал», — рассказали в суде подробности.
В ходе заседания мужчина свою вину призвал и раскаялся. Суд приговорил его к семи суткам административного ареста.
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