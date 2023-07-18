Жителям микрорайона Кургана разрешили пить воду

19 июля 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

В микрорайоне Рябково проверили качество воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане жителям микрорайона Рябково разрешили пить воду из-под крана после масштабного отключения. Исследования показали, что вода соответствует нормам СанПиН, сообщает АО «Водный Союз». «Вода в Рябково соответствуют нормам. Накануне аккредитованная лаборатория „Водного Союза“ провела исследования качества воды микрорайона Рябково. Результаты анализов показали, что во всем микрорайоне вода соответствует требованиям СанПиН», — говорится в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. Ранее в микрорайоне до результатов анализов воду было разрешено использовать только для технических нужд. Ранее URA.RU писало, что в Кургане проверили воду после отключения Арбинских очистных сооружений. По данным «Водного Союза», вода соответствует требованиям СанПиН.

В Кургане жителям микрорайона Рябково разрешили пить воду из-под крана после масштабного отключения. Исследования показали, что вода соответствует нормам СанПиН, сообщает АО «Водный Союз». «Вода в Рябково соответствуют нормам. Накануне аккредитованная лаборатория „Водного Союза“ провела исследования качества воды микрорайона Рябково. Результаты анализов показали, что во всем микрорайоне вода соответствует требованиям СанПиН», — говорится в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. Ранее в микрорайоне до результатов анализов воду было разрешено использовать только для технических нужд. Ранее URA.RU писало, что в Кургане проверили воду после отключения Арбинских очистных сооружений. По данным «Водного Союза», вода соответствует требованиям СанПиН.