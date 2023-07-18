18 июля 2023

Жителям микрорайона Кургана разрешили пить воду

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
В микрорайоне Рябково проверили качество воды Фото:

В Кургане жителям микрорайона Рябково разрешили пить воду из-под крана после масштабного отключения. Исследования показали, что вода соответствует нормам СанПиН, сообщает АО «Водный Союз».

«Вода в Рябково соответствуют нормам. Накануне аккредитованная лаборатория „Водного Союза“ провела исследования качества воды микрорайона Рябково. Результаты анализов показали, что во всем микрорайоне вода соответствует требованиям СанПиН», — говорится в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. Ранее в микрорайоне до результатов анализов воду было разрешено использовать только для технических нужд.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане проверили воду после отключения Арбинских очистных сооружений. По данным «Водного Союза», вода соответствует требованиям СанПиН.

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В Кургане жителям микрорайона Рябково разрешили пить воду из-под крана после масштабного отключения. Исследования показали, что вода соответствует нормам СанПиН, сообщает АО «Водный Союз». «Вода в Рябково соответствуют нормам. Накануне аккредитованная лаборатория „Водного Союза“ провела исследования качества воды микрорайона Рябково. Результаты анализов показали, что во всем микрорайоне вода соответствует требованиям СанПиН», — говорится в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. Ранее в микрорайоне до результатов анализов воду было разрешено использовать только для технических нужд. Ранее URA.RU писало, что в Кургане проверили воду после отключения Арбинских очистных сооружений. По данным «Водного Союза», вода соответствует требованиям СанПиН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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