Александр Моор сходил в гости к одной из старейших тюменок

Губернатор Тюменской области Александр Моор навестил одну из старейших жительниц региона, ветерана Великой Отечественной войны Анну Михалицину. Об этом губернатор рассказал в своем telegram-канале. Встреча прошла во время рабочей поездки главы региона в Сорокинский район.
«Во время поездки в Сорокинский район навестил Анну Тихоновну Михалицину, одну из старейших жителей Тюменской области. Накануне Анна Тихоновна встретила свой 103-й день рождения. В Великую Отечественную она работала в швейном цехе, после войны трудилась на заготовке дров, работала в сельском хозяйстве», — рассказал Александр Моор в своем telegram-канале.
Глава региона пожелал ветерану ВОВ здоровья, а также подарил подарки. Ранее URA.RU писало, что во время посещения района губернатор встретился с бойцами пожарного поста из села Большое Сорокино. Огнеборцы получили ключи от новой машины и ранцевые огнетушители.
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