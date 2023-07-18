18 июля 2023

Александр Моор сходил в гости к одной из старейших тюменок

Губернатор Тюменской области встретился с одной из старейших ветеранов ВОВ Анной Михалициной
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Моора. Тюмень, моор александр
Александр Моор вручил ветерану подарки в честь ее недавнего дня рождения Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор навестил одну из старейших жительниц региона, ветерана Великой Отечественной войны Анну Михалицину. Об этом губернатор рассказал в своем telegram-канале. Встреча прошла во время рабочей поездки главы региона в Сорокинский район.

«Во время поездки в Сорокинский район навестил Анну Тихоновну Михалицину, одну из старейших жителей Тюменской области. Накануне Анна Тихоновна встретила свой 103-й день рождения. В Великую Отечественную она работала в швейном цехе, после войны трудилась на заготовке дров, работала в сельском хозяйстве», — рассказал Александр Моор в своем telegram-канале.

Глава региона пожелал ветерану ВОВ здоровья, а также подарил подарки. Ранее URA.RU писало, что во время посещения района губернатор встретился с бойцами пожарного поста из села Большое Сорокино. Огнеборцы получили ключи от новой машины и ранцевые огнетушители.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор навестил одну из старейших жительниц региона, ветерана Великой Отечественной войны Анну Михалицину. Об этом губернатор рассказал в своем telegram-канале. Встреча прошла во время рабочей поездки главы региона в Сорокинский район. «Во время поездки в Сорокинский район навестил Анну Тихоновну Михалицину, одну из старейших жителей Тюменской области. Накануне Анна Тихоновна встретила свой 103-й день рождения. В Великую Отечественную она работала в швейном цехе, после войны трудилась на заготовке дров, работала в сельском хозяйстве», — рассказал Александр Моор в своем telegram-канале. Глава региона пожелал ветерану ВОВ здоровья, а также подарил подарки. Ранее URA.RU писало, что во время посещения района губернатор встретился с бойцами пожарного поста из села Большое Сорокино. Огнеборцы получили ключи от новой машины и ранцевые огнетушители.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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