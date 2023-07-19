В Кургане снизили стоимость земли для строительства ТРЦ на 9 млн, чтобы найти инвестора

20 июля 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Курганские власти снизили цену строительства ТРЦ на 9 млн рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане стоимость земельного участка под строительство ТРЦ снизилась до 21,3 миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте «Торги России». Ранее три аукциона сорвались из-за отсутствия инвесторов. «Аукцион на право аренды земельного участка по адресу: Курган, проспект Маршала Голикова. Вид разрешенного использования: строительство торговых и торгово-развлекательных центров. Начальная цена: 21 300 300 рублей», — указано в информации о лоте. В апреле землю пытались реализовать за 30,4 млн рублей. Площадь земельного участка составляет более 64 тысяч квадратных метров. Срок аренды — 58 месяцев. Заявки на новый аукцион принимаются до 12 августа 2023 года. В прошлом году курганские власти снижали стоимость земельного участка на 4,5 млн рублей. Позже цену для инвесторов увеличивали на пять млн рублей. Изначально стоимость территории под ТРЦ составляла 30 млн рублей.

В Кургане стоимость земельного участка под строительство ТРЦ снизилась до 21,3 миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте «Торги России». Ранее три аукциона сорвались из-за отсутствия инвесторов. «Аукцион на право аренды земельного участка по адресу: Курган, проспект Маршала Голикова. Вид разрешенного использования: строительство торговых и торгово-развлекательных центров. Начальная цена: 21 300 300 рублей», — указано в информации о лоте. В апреле землю пытались реализовать за 30,4 млн рублей. Площадь земельного участка составляет более 64 тысяч квадратных метров. Срок аренды — 58 месяцев. Заявки на новый аукцион принимаются до 12 августа 2023 года. В прошлом году курганские власти снижали стоимость земельного участка на 4,5 млн рублей. Позже цену для инвесторов увеличивали на пять млн рублей. Изначально стоимость территории под ТРЦ составляла 30 млн рублей.