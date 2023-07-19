Тюменские депутаты предложили тратить маткапитал на отдых и ремонт

В Тюменскую облдуму внесли закон о расширении списка вариантов использования маткапитала

Число вариантов использования маткапитала увеличивается на девять пунктов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Фракция ЛДПР в Тюменской областной думе внесла в парламент законопроект, расширяющий число вариантов использования материнского капитала. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе реготделения партии. Предполагается, что изменения будут вступать в силу при рождении или усыновлении третьего ребенка и последующих детей.

Согласно документу, число вариантов использования маткапитала увеличивается на девять пунктов. В частности:

на оплату занимаемого семьей жилого помещения и коммунальных услуг; оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме, входящего в структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги (для собственников помещения);

на оплату за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, как родными, так и усыновленными, в том числе первым, вторым, третьим ребенком и (или) последующими детьми;

на уплату налогов семьи — налога на имущество физических лиц, земельного налога, налога с владельцев транспортных средств;

на оплату физкультурно-оздоровительных услуг, оказываемых ребенку (детям) физкультурно-спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности;

на оплату санаторно-курортного лечения и (или) стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно родителя (родителей) или усыновителя (усыновителей) и ребенка (детей) в пределах территории Российской Федерации;

на оплату стоимости проживания в месте отдыха и (или) стоимости проезда к месту отдыха и обратно родителя (родителей) или усыновителя (усыновителей) и ребенка (детей) в пределах территории Российской Федерации;

на приобретение автомобиля отечественного производства;

на оплату расходов на капитальный и (или) текущий ремонт жилого помещения;

улучшение жилищных условий, включая ремонт, реконструкцию, инженерно-техническое обеспечение жилого помещения, приобретение земельных участков.

Ожидается, что законопроект будет рассмотрен профильным комитетом облдумы после летнего отпуска депутатов. Он заканчивается в сентябре.