Тюменские депутаты предложили тратить маткапитал на отдых и ремонт

Число вариантов использования маткапитала увеличивается на девять пунктов
Фракция ЛДПР в Тюменской областной думе внесла в парламент законопроект, расширяющий число вариантов использования материнского капитала. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе реготделения партии. Предполагается, что изменения будут вступать в силу при рождении или усыновлении третьего ребенка и последующих детей.
Согласно документу, число вариантов использования маткапитала увеличивается на девять пунктов. В частности:
- на оплату занимаемого семьей жилого помещения и коммунальных услуг; оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме, входящего в структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги (для собственников помещения);
- на оплату за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, как родными, так и усыновленными, в том числе первым, вторым, третьим ребенком и (или) последующими детьми;
- на уплату налогов семьи — налога на имущество физических лиц, земельного налога, налога с владельцев транспортных средств;
- на оплату физкультурно-оздоровительных услуг, оказываемых ребенку (детям) физкультурно-спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности;
- на оплату санаторно-курортного лечения и (или) стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно родителя (родителей) или усыновителя (усыновителей) и ребенка (детей) в пределах территории Российской Федерации;
- на оплату стоимости проживания в месте отдыха и (или) стоимости проезда к месту отдыха и обратно родителя (родителей) или усыновителя (усыновителей) и ребенка (детей) в пределах территории Российской Федерации;
- на приобретение автомобиля отечественного производства;
- на оплату расходов на капитальный и (или) текущий ремонт жилого помещения;
- улучшение жилищных условий, включая ремонт, реконструкцию, инженерно-техническое обеспечение жилого помещения, приобретение земельных участков.
Ожидается, что законопроект будет рассмотрен профильным комитетом облдумы после летнего отпуска депутатов. Он заканчивается в сентябре.
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