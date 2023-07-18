Ливень обрушился на Тюмень 19 июля Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени прошедший ливень, сопровождавшийся сильным ветром, повалил деревья. Информацией об этом делятся тюменские пользователи в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, из-за дождя оказались затоплены маршрутные автобусы.

«Я тут во дворе наблюдал машины под деревьями от града прятались, при этом тополя чуть не до земли ветром загибало. Все ждал, что хоть одно хрустнет», — написал в паблике «ВКонтакте» пользователь с ником Сан Сан.

«Еду в 88 автобусе. И плаваю в салоне», — сообщил в том же паблике анонимный автор, прикрепивший к посту фото.

Ливень с ветром обрушились на Тюмень около 18 часов. С 20 июля синоптики обещали в городе ясную погоду.

Фото: паблик «ЧС Тюмень» в соцсети «Вконтакте»