18 июля 2023

В Тюмени ветер повалил деревья, а ливень затопил автобусы. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень. Остановка. Тюмень, остановка, ливень, дождь
Ливень обрушился на Тюмень 19 июля Фото:

В Тюмени прошедший ливень, сопровождавшийся сильным ветром, повалил деревья. Информацией об этом делятся тюменские пользователи в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, из-за дождя оказались затоплены маршрутные автобусы.

«Я тут во дворе наблюдал машины под деревьями от града прятались, при этом тополя чуть не до земли ветром загибало. Все ждал, что хоть одно хрустнет», — написал в паблике «ВКонтакте» пользователь с ником Сан Сан.

«Еду в 88 автобусе. И плаваю в салоне», — сообщил в том же паблике анонимный автор, прикрепивший к посту фото.

Ливень с ветром обрушились на Тюмень около 18 часов. С 20 июля синоптики обещали в городе ясную погоду.

Фото:
Фото:

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В Тюмени прошедший ливень, сопровождавшийся сильным ветром, повалил деревья. Информацией об этом делятся тюменские пользователи в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, из-за дождя оказались затоплены маршрутные автобусы. «Я тут во дворе наблюдал машины под деревьями от града прятались, при этом тополя чуть не до земли ветром загибало. Все ждал, что хоть одно хрустнет», — написал в паблике «ВКонтакте» пользователь с ником Сан Сан. «Еду в 88 автобусе. И плаваю в салоне», — сообщил в том же паблике анонимный автор, прикрепивший к посту фото. Ливень с ветром обрушились на Тюмень около 18 часов. С 20 июля синоптики обещали в городе ясную погоду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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