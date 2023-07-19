Военный с фронта сравнил курганскую БМП-3 с ранней версией боевой машины. Видео

20 июля 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

Военные ВС РФ проходят обучение на боевых машинах БМП-3 Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий ВС РФ из зоны спецоперации на Украине назвал главные отличия курганской БМП-3 от БМП-2. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Бронемашины производятся на оборонном предприятии «Курганмашзавод» «На БМП-3 в отличие от БМП-2 стоят 30- и 100-миллиметровые пушки, три пулемета. На предыдущей версии боевой машины механическая коробка передач, поэтому она менее маневренная. А на „тройке“ стоит полуавтомат, и на ней быстрее можно переключать скорости», — сказал механик-водитель бронемашины на видео, опубликованным в группе Минобороны в соцсети «ВКонтакте». Также он отметил, что на БМП-3 дополнительно установлены защитные экраны и решетки. Также в Минобороны сообщили, что добровольцы ЦВО проходят боевую подготовку на БМП-3 в тыловом районе проведения спецоперации. Военные совершенствуют навыки стрельбы из вооружения боевой машины пехоты. Кроме того, экипажами отрабатываются действия по различным тактическим вводным. После полного прохождения курса подготовки военнослужащие будут направлены в подразделения в зону боевых действий. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» досрочно выполнил гособоронзаказ. Предприятие передало Минобороны РФ очередную партию БМП-3 и БМП-2М. По контракту, поставку боевых машин должны были выполнить до конца 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военнослужащий ВС РФ из зоны спецоперации на Украине назвал главные отличия курганской БМП-3 от БМП-2. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Бронемашины производятся на оборонном предприятии «Курганмашзавод» «На БМП-3 в отличие от БМП-2 стоят 30- и 100-миллиметровые пушки, три пулемета. На предыдущей версии боевой машины механическая коробка передач, поэтому она менее маневренная. А на „тройке“ стоит полуавтомат, и на ней быстрее можно переключать скорости», — сказал механик-водитель бронемашины на видео, опубликованным в группе Минобороны в соцсети «ВКонтакте». Также он отметил, что на БМП-3 дополнительно установлены защитные экраны и решетки. Также в Минобороны сообщили, что добровольцы ЦВО проходят боевую подготовку на БМП-3 в тыловом районе проведения спецоперации. Военные совершенствуют навыки стрельбы из вооружения боевой машины пехоты. Кроме того, экипажами отрабатываются действия по различным тактическим вводным. После полного прохождения курса подготовки военнослужащие будут направлены в подразделения в зону боевых действий. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» досрочно выполнил гособоронзаказ. Предприятие передало Минобороны РФ очередную партию БМП-3 и БМП-2М. По контракту, поставку боевых машин должны были выполнить до конца 2023 года.