В Тюмени проведут ревизию покойников

Власти Тюмени ищут исполнителя для проведения инвентаризации захоронений на православных кладбищах. Аукцион на данные услуги размещен на сайте госзакупок. Подрядчику предстоит пересчитать и сфотографировать все могилы, а также внести их в цифровую базу данных.
«Объект закупки: оказание услуг по инвентаризации православных кладбищ и внесению данных по инвентаризации вновь захороненных граждан. Начальная цена: 1 836 384 рублей», — говорится в документах закупки.
Подрядчику предстоит измерить каждое захоронение и присвоить ему классификацию (одиночное, родственное, семейное, воинское или почетное). По каждой могиле нужно собрать ряд данных: номер сектора и участка, фамилия, имя и отчество почившего, его пол, даты рождения и смерти. Обязательна и фотосъемка: на снимках должно быть хорошо видно саму могилу и памятник.
Все данные будут сопоставлены со сведениями из книг регистрации захоронений. Затем их внесут в автоматизированную базу, а также отметят каждое на цифровой схеме. Там также укажут, заброшена могила или нет.
Инвентаризации, согласно закупке, подлежат следующие кладбища: «Червишевское» (1-5), «Верхнеборское», «Метелевское», «Плехановское», «Букинское», «Утешевское», «Комаровское», «Зайковское», «Воронинское». Заказчиком выступает муниципальное учреждение по вопросам похоронного дела «Некрополь».
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