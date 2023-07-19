19 июля 2023

В Тюмени проведут ревизию покойников

В Тюмени ищут подрядчика для инвентаризации православных кладбищ
© Служба новостей «URA.RU»
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Червишевское кладбище. Тюмень, кладбище
Каждую могилу сфотографируют и внесут в базу Фото:

Власти Тюмени ищут исполнителя для проведения инвентаризации захоронений на православных кладбищах. Аукцион на данные услуги размещен на сайте госзакупок. Подрядчику предстоит пересчитать и сфотографировать все могилы, а также внести их в цифровую базу данных.

«Объект закупки: оказание услуг по инвентаризации православных кладбищ и внесению данных по инвентаризации вновь захороненных граждан. Начальная цена: 1 836 384 рублей», — говорится в документах закупки.

Подрядчику предстоит измерить каждое захоронение и присвоить ему классификацию (одиночное, родственное, семейное, воинское или почетное). По каждой могиле нужно собрать ряд данных: номер сектора и участка, фамилия, имя и отчество почившего, его пол, даты рождения и смерти. Обязательна и фотосъемка: на снимках должно быть хорошо видно саму могилу и памятник.

Все данные будут сопоставлены со сведениями из книг регистрации захоронений. Затем их внесут в автоматизированную базу, а также отметят каждое на цифровой схеме. Там также укажут, заброшена могила или нет.

Инвентаризации, согласно закупке, подлежат следующие кладбища: «Червишевское» (1-5), «Верхнеборское», «Метелевское», «Плехановское», «Букинское», «Утешевское», «Комаровское», «Зайковское», «Воронинское». Заказчиком выступает муниципальное учреждение по вопросам похоронного дела «Некрополь».

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Власти Тюмени ищут исполнителя для проведения инвентаризации захоронений на православных кладбищах. Аукцион на данные услуги размещен на сайте госзакупок. Подрядчику предстоит пересчитать и сфотографировать все могилы, а также внести их в цифровую базу данных. «Объект закупки: оказание услуг по инвентаризации православных кладбищ и внесению данных по инвентаризации вновь захороненных граждан. Начальная цена: 1 836 384 рублей», — говорится в документах закупки. Подрядчику предстоит измерить каждое захоронение и присвоить ему классификацию (одиночное, родственное, семейное, воинское или почетное). По каждой могиле нужно собрать ряд данных: номер сектора и участка, фамилия, имя и отчество почившего, его пол, даты рождения и смерти. Обязательна и фотосъемка: на снимках должно быть хорошо видно саму могилу и памятник. Все данные будут сопоставлены со сведениями из книг регистрации захоронений. Затем их внесут в автоматизированную базу, а также отметят каждое на цифровой схеме. Там также укажут, заброшена могила или нет. Инвентаризации, согласно закупке, подлежат следующие кладбища: «Червишевское» (1-5), «Верхнеборское», «Метелевское», «Плехановское», «Букинское», «Утешевское», «Комаровское», «Зайковское», «Воронинское». Заказчиком выступает муниципальное учреждение по вопросам похоронного дела «Некрополь».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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