В Тюмени проведут ревизию покойников

В Тюмени ищут подрядчика для инвентаризации православных кладбищ

20 июля 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

Каждую могилу сфотографируют и внесут в базу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти Тюмени ищут исполнителя для проведения инвентаризации захоронений на православных кладбищах. Аукцион на данные услуги размещен на сайте госзакупок. Подрядчику предстоит пересчитать и сфотографировать все могилы, а также внести их в цифровую базу данных. «Объект закупки: оказание услуг по инвентаризации православных кладбищ и внесению данных по инвентаризации вновь захороненных граждан. Начальная цена: 1 836 384 рублей», — говорится в документах закупки. Подрядчику предстоит измерить каждое захоронение и присвоить ему классификацию (одиночное, родственное, семейное, воинское или почетное). По каждой могиле нужно собрать ряд данных: номер сектора и участка, фамилия, имя и отчество почившего, его пол, даты рождения и смерти. Обязательна и фотосъемка: на снимках должно быть хорошо видно саму могилу и памятник. Все данные будут сопоставлены со сведениями из книг регистрации захоронений. Затем их внесут в автоматизированную базу, а также отметят каждое на цифровой схеме. Там также укажут, заброшена могила или нет. Инвентаризации, согласно закупке, подлежат следующие кладбища: «Червишевское» (1-5), «Верхнеборское», «Метелевское», «Плехановское», «Букинское», «Утешевское», «Комаровское», «Зайковское», «Воронинское». Заказчиком выступает муниципальное учреждение по вопросам похоронного дела «Некрополь». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Тюмени ищут исполнителя для проведения инвентаризации захоронений на православных кладбищах. Аукцион на данные услуги размещен на сайте госзакупок. Подрядчику предстоит пересчитать и сфотографировать все могилы, а также внести их в цифровую базу данных. «Объект закупки: оказание услуг по инвентаризации православных кладбищ и внесению данных по инвентаризации вновь захороненных граждан. Начальная цена: 1 836 384 рублей», — говорится в документах закупки. Подрядчику предстоит измерить каждое захоронение и присвоить ему классификацию (одиночное, родственное, семейное, воинское или почетное). По каждой могиле нужно собрать ряд данных: номер сектора и участка, фамилия, имя и отчество почившего, его пол, даты рождения и смерти. Обязательна и фотосъемка: на снимках должно быть хорошо видно саму могилу и памятник. Все данные будут сопоставлены со сведениями из книг регистрации захоронений. Затем их внесут в автоматизированную базу, а также отметят каждое на цифровой схеме. Там также укажут, заброшена могила или нет. Инвентаризации, согласно закупке, подлежат следующие кладбища: «Червишевское» (1-5), «Верхнеборское», «Метелевское», «Плехановское», «Букинское», «Утешевское», «Комаровское», «Зайковское», «Воронинское». Заказчиком выступает муниципальное учреждение по вопросам похоронного дела «Некрополь».