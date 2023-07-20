20 июля 2023

На курганском оборонном заводе обновили оборудование

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганмашзавод. Курган, кмз, курганмашзавод
На КМЗ представили новое оборудование за десятки миллионов рублей Фото:

На Курганском машиностроительном заводе (КМЗ) обновили сварочное оборудование. На необходимые аппараты было потрачено более 50 миллионов рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе «Курганмашзавода».

«На „Курганмашзаводе“ за последние два года обновлено 20% парка сварочного оборудования. На его закупку направлено более 50 миллионов рублей. На производственных участках завода и волгоградской площадке предприятия введено в эксплуатацию почти 150 новых сварочных агрегатов. Производительность сварочных постов, оснащенных новым оборудованием, увеличилась на 35%», — рассказали URA.RU представители КМЗ.

Сообщается, что сотрудники предприятия теперь работают на новых аппаратах аргонодуговой сварки, полуавтоматах, выпрямителях, а также на новых установках и приборах точечной сварки. Как пояснили URA.RU в пресс-службе завода, параллельно с обновлением оборудования создаются дополнительные сварочные посты. Отмечается, что всю необходимую технику руководство «Курганмашзавода» закупает у отечественных производителей.

Ранее URA.RU писало, что на курганском оборонном заводе представили новые центры для обработки деталей. Со слов представителей предприятия, данное оборудование помогает сэкономить время.

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На Курганском машиностроительном заводе (КМЗ) обновили сварочное оборудование. На необходимые аппараты было потрачено более 50 миллионов рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе «Курганмашзавода». «На „Курганмашзаводе“ за последние два года обновлено 20% парка сварочного оборудования. На его закупку направлено более 50 миллионов рублей. На производственных участках завода и волгоградской площадке предприятия введено в эксплуатацию почти 150 новых сварочных агрегатов. Производительность сварочных постов, оснащенных новым оборудованием, увеличилась на 35%», — рассказали URA.RU представители КМЗ. Сообщается, что сотрудники предприятия теперь работают на новых аппаратах аргонодуговой сварки, полуавтоматах, выпрямителях, а также на новых установках и приборах точечной сварки. Как пояснили URA.RU в пресс-службе завода, параллельно с обновлением оборудования создаются дополнительные сварочные посты. Отмечается, что всю необходимую технику руководство «Курганмашзавода» закупает у отечественных производителей. Ранее URA.RU писало, что на курганском оборонном заводе представили новые центры для обработки деталей. Со слов представителей предприятия, данное оборудование помогает сэкономить время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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