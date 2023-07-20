На курганском оборонном заводе обновили оборудование

На КМЗ представили новое оборудование за десятки миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Курганском машиностроительном заводе (КМЗ) обновили сварочное оборудование. На необходимые аппараты было потрачено более 50 миллионов рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе «Курганмашзавода».

«На „Курганмашзаводе“ за последние два года обновлено 20% парка сварочного оборудования. На его закупку направлено более 50 миллионов рублей. На производственных участках завода и волгоградской площадке предприятия введено в эксплуатацию почти 150 новых сварочных агрегатов. Производительность сварочных постов, оснащенных новым оборудованием, увеличилась на 35%», — рассказали URA.RU представители КМЗ.

Сообщается, что сотрудники предприятия теперь работают на новых аппаратах аргонодуговой сварки, полуавтоматах, выпрямителях, а также на новых установках и приборах точечной сварки. Как пояснили URA.RU в пресс-службе завода, параллельно с обновлением оборудования создаются дополнительные сварочные посты. Отмечается, что всю необходимую технику руководство «Курганмашзавода» закупает у отечественных производителей.

Ранее URA.RU писало, что на курганском оборонном заводе представили новые центры для обработки деталей. Со слов представителей предприятия, данное оборудование помогает сэкономить время.