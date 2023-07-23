23 июля 2023
22 июля 2023

В Тюмени продлили перекрытие дороги в центре города

В Тюмени увеличили срок ограничения движения по улице Грибоедова
© Служба новостей «URA.RU»
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9 мая. Курган, перекрытие дороги, 9 мая
Срок перекрытия дороги продлили на 9 дней Фото:

Проезд по улице Грибоедова в Тюмени, в районе дома №8, будет перекрыт до 29 июля, хотя движение обещали открыть еще 20 июля. Об изменениях URA.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«Срок перекрытия улицы Грибоедова продлен. В связи с производственной необходимостью, возникшей при капитальном ремонте тепловых сетей, движение транспортных средств по дороге в районе дома № 8 возобновится 29 июля», — сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.

Ранее сообщалось, что перекрытие должны были снять 20 июля. Автомобилистам советуют объезжать закрытый участок по улицам Смоленской, Кузнецова и Ялуторовской.

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Проезд по улице Грибоедова в Тюмени, в районе дома №8, будет перекрыт до 29 июля, хотя движение обещали открыть еще 20 июля. Об изменениях URA.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии. «Срок перекрытия улицы Грибоедова продлен. В связи с производственной необходимостью, возникшей при капитальном ремонте тепловых сетей, движение транспортных средств по дороге в районе дома № 8 возобновится 29 июля», — сообщили в пресс-службе администрации Тюмени. Ранее сообщалось, что перекрытие должны были снять 20 июля. Автомобилистам советуют объезжать закрытый участок по улицам Смоленской, Кузнецова и Ялуторовской.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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