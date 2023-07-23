В Тюмени продлили перекрытие дороги в центре города

Срок перекрытия дороги продлили на 9 дней
Проезд по улице Грибоедова в Тюмени, в районе дома №8, будет перекрыт до 29 июля, хотя движение обещали открыть еще 20 июля. Об изменениях URA.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии.
«Срок перекрытия улицы Грибоедова продлен. В связи с производственной необходимостью, возникшей при капитальном ремонте тепловых сетей, движение транспортных средств по дороге в районе дома № 8 возобновится 29 июля», — сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.
Ранее сообщалось, что перекрытие должны были снять 20 июля. Автомобилистам советуют объезжать закрытый участок по улицам Смоленской, Кузнецова и Ялуторовской.
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