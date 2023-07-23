23 июля 2023
22 июля 2023

Курганцам предлагают бесплатно взять домой полицейскую овчарку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, собаки, кинологи, кинологическая служба, полицейская собака, служебные собаки, овчарка
Курганские полицейские бесплатно отдают овчарку Фото:

Сотрудники кинологической службы УМВД Курганской области отдают на безвозмездной основе немецкую овчарку, состоявшую на службе в полиции. Информация появилась на сайте управления.

«Центр кинологической службы Управления МВД России по Курганской области осуществляет на безвозмездной основе передачу гражданам служебных собак в связи с их выбраковкой», — рассказали в полиции. Курганцам предлагают взять немецкую овчарку по кличке Хара.

Передача собак граждан происходит из-за достижения животным предельного возраста для службы. Овчарке Харе — восемь лет. Кинологи характеризуют ее как спокойную и дружелюбную собаку, легко идущую на контакт.

Овчарка прошла курс послушания и чипирование. К будущим хозяевам имеется ряд условий. Они не должны держать собаку на привязи и иметь возможность проводить необходимые профилактические медпроцедуры. Узнать подробную информацию можно по телефонам: 89058519334 (Татьяна), 89630061881 (Елена).

Курганцам предлагают бесплатно взять полицейскую овчарку Хару
Курганцам предлагают бесплатно взять полицейскую овчарку Хару
Послушная немецкая овчарка Хара уходит со службы по возрастному цензу
Послушная немецкая овчарка Хара уходит со службы по возрастному цензу

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Сотрудники кинологической службы УМВД Курганской области отдают на безвозмездной основе немецкую овчарку, состоявшую на службе в полиции. Информация появилась на сайте управления. «Центр кинологической службы Управления МВД России по Курганской области осуществляет на безвозмездной основе передачу гражданам служебных собак в связи с их выбраковкой», — рассказали в полиции. Курганцам предлагают взять немецкую овчарку по кличке Хара. Передача собак граждан происходит из-за достижения животным предельного возраста для службы. Овчарке Харе — восемь лет. Кинологи характеризуют ее как спокойную и дружелюбную собаку, легко идущую на контакт. Овчарка прошла курс послушания и чипирование. К будущим хозяевам имеется ряд условий. Они не должны держать собаку на привязи и иметь возможность проводить необходимые профилактические медпроцедуры. Узнать подробную информацию можно по телефонам: 89058519334 (Татьяна), 89630061881 (Елена).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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