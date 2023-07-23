Курганские полицейские бесплатно отдают овчарку Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Сотрудники кинологической службы УМВД Курганской области отдают на безвозмездной основе немецкую овчарку, состоявшую на службе в полиции. Информация появилась на сайте управления.

«Центр кинологической службы Управления МВД России по Курганской области осуществляет на безвозмездной основе передачу гражданам служебных собак в связи с их выбраковкой», — рассказали в полиции. Курганцам предлагают взять немецкую овчарку по кличке Хара.

Передача собак граждан происходит из-за достижения животным предельного возраста для службы. Овчарке Харе — восемь лет. Кинологи характеризуют ее как спокойную и дружелюбную собаку, легко идущую на контакт.

Овчарка прошла курс послушания и чипирование. К будущим хозяевам имеется ряд условий. Они не должны держать собаку на привязи и иметь возможность проводить необходимые профилактические медпроцедуры. Узнать подробную информацию можно по телефонам: 89058519334 (Татьяна), 89630061881 (Елена).

Курганцам предлагают бесплатно взять полицейскую овчарку Хару фото: УМВД РФ по Курганской области