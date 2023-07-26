26 июля 2023

В Кургане подорожало строительство спорткомплекса на 15 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские власти выделили еще 15 млн рублей на строительство ФОКа в Восточном районе Фото:

В Кургане строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в микрорайоне Восточный подорожало на 15 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Объект закупки: строительство физкультурного комплекса в городе Кургане ул. Гагарина, 39в. Вид выполняемых работ: благоустройство территории. Начальная цена: 15 000 000 рублей», — указано в техзадании.

Согласно контракту, подрядчик должен будет благоустроить территорию ФОКа. В частности, необходимо сделать проезды, тротуары, спортивные площадки с искусственным газоном и резиновым покрытием, озеленение участка.

Застройщиком спорткомплекса выступает ЗАО «Курганстальмост». Изначально стоимость контракта составляла более 143,3 млн рублей. Позже цена застройки была увеличена на 14 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане почти на 20 млн рублей подорожало строительство ФОКа в Заозерном районе. По данным госзакупок, стоимость объекта достигла 196,4 млн рублей. Также сообщалось, что подорожало строительство хирургического корпуса курганского онкодиспансера. Цена выросла на 108 млн рублей.

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В Кургане строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в микрорайоне Восточный подорожало на 15 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. «Объект закупки: строительство физкультурного комплекса в городе Кургане ул. Гагарина, 39в. Вид выполняемых работ: благоустройство территории. Начальная цена: 15 000 000 рублей», — указано в техзадании. Согласно контракту, подрядчик должен будет благоустроить территорию ФОКа. В частности, необходимо сделать проезды, тротуары, спортивные площадки с искусственным газоном и резиновым покрытием, озеленение участка. Застройщиком спорткомплекса выступает ЗАО «Курганстальмост». Изначально стоимость контракта составляла более 143,3 млн рублей. Позже цена застройки была увеличена на 14 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане почти на 20 млн рублей подорожало строительство ФОКа в Заозерном районе. По данным госзакупок, стоимость объекта достигла 196,4 млн рублей. Также сообщалось, что подорожало строительство хирургического корпуса курганского онкодиспансера. Цена выросла на 108 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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