В Кургане подорожало строительство спорткомплекса на 15 млн рублей

27 июля 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Курганские власти выделили еще 15 млн рублей на строительство ФОКа в Восточном районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кургане строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в микрорайоне Восточный подорожало на 15 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. «Объект закупки: строительство физкультурного комплекса в городе Кургане ул. Гагарина, 39в. Вид выполняемых работ: благоустройство территории. Начальная цена: 15 000 000 рублей», — указано в техзадании. Согласно контракту, подрядчик должен будет благоустроить территорию ФОКа. В частности, необходимо сделать проезды, тротуары, спортивные площадки с искусственным газоном и резиновым покрытием, озеленение участка. Застройщиком спорткомплекса выступает ЗАО «Курганстальмост». Изначально стоимость контракта составляла более 143,3 млн рублей. Позже цена застройки была увеличена на 14 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане почти на 20 млн рублей подорожало строительство ФОКа в Заозерном районе. По данным госзакупок, стоимость объекта достигла 196,4 млн рублей. Также сообщалось, что подорожало строительство хирургического корпуса курганского онкодиспансера. Цена выросла на 108 млн рублей.

В Кургане строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в микрорайоне Восточный подорожало на 15 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. «Объект закупки: строительство физкультурного комплекса в городе Кургане ул. Гагарина, 39в. Вид выполняемых работ: благоустройство территории. Начальная цена: 15 000 000 рублей», — указано в техзадании. Согласно контракту, подрядчик должен будет благоустроить территорию ФОКа. В частности, необходимо сделать проезды, тротуары, спортивные площадки с искусственным газоном и резиновым покрытием, озеленение участка. Застройщиком спорткомплекса выступает ЗАО «Курганстальмост». Изначально стоимость контракта составляла более 143,3 млн рублей. Позже цена застройки была увеличена на 14 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане почти на 20 млн рублей подорожало строительство ФОКа в Заозерном районе. По данным госзакупок, стоимость объекта достигла 196,4 млн рублей. Также сообщалось, что подорожало строительство хирургического корпуса курганского онкодиспансера. Цена выросла на 108 млн рублей.