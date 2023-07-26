26 июля 2023

В День города для тюменцев установили запрет

В Тюмени запретили продажу алкоголя в День города
© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Тюмень, жестяные банки, пиво, алкоголь, пивные банки, спиртное
Продавать спиртное разрешено в заведениях общепита Фото:

В День города, 29 июля, в Тюмени введут запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«29 июля на территории города Тюмени установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции в связи с проведением массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня города. <…> Запрет установлен согласно постановлению администрации города Тюмени от 27.03.2023 № 38», — сообщается на сайте мэрии.

Отмечается, что магазины, нарушившие ограничения, понесут административную ответственность. Продавать спиртное разрешено в заведениях общепита.

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В День города, 29 июля, в Тюмени введут запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщается на сайте городской администрации. «29 июля на территории города Тюмени установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции в связи с проведением массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня города. <…> Запрет установлен согласно постановлению администрации города Тюмени от 27.03.2023 № 38», — сообщается на сайте мэрии. Отмечается, что магазины, нарушившие ограничения, понесут административную ответственность. Продавать спиртное разрешено в заведениях общепита.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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