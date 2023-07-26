В День города для тюменцев установили запрет

Продавать спиртное разрешено в заведениях общепита
В День города, 29 июля, в Тюмени введут запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
«29 июля на территории города Тюмени установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции в связи с проведением массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня города. <…> Запрет установлен согласно постановлению администрации города Тюмени от 27.03.2023 № 38», — сообщается на сайте мэрии.
Отмечается, что магазины, нарушившие ограничения, понесут административную ответственность. Продавать спиртное разрешено в заведениях общепита.
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