Из-за инициативы Моора депутатам Тюменской облдумы придется выйти из отпуска

Тюменская областная дума проведет 31 июля внеочередное заседание, чтобы срочно принять закон о поддержке участников СВО, инициированный губернатором Александром Моором. Об этом в своем telegram-канале сообщил спикер парламента Фуат Сайфитдинов.
«Проведем внеочередное заседание Тюменской областной думы. Нужно принять закон, разработанный правительством региона по инициативе губернатора Александра Моора, и направленный на поддержку участников СВО и членов их семей», — написал председатель облдумы.
По информации спикера, на заседании будут внесены изменения в региональный закон «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно». Таким правом смогут воспользоваться:
- военнослужащие (участники СВО);
- лица, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на вооруженные силы РФ;
- лица проходящие (проходившие) службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющие специальные звания полиции;
- удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО и являющиеся ветеранами боевых действий;
- члены семьи участника специальной военной операции, погибшего (умершего) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного им в ходе участия в СВО.
«Сегодня важно сделать все, чтобы максимально поддержать наших бойцов и их семьи. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин, это главный приоритет в работе власти всех уровне», — добавил Сайфитдинов.
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