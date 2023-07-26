Из-за инициативы Моора депутатам Тюменской облдумы придется выйти из отпуска

Тюменская облдума проведет внеочередное заседание, чтобы поддержать бойцов СВО

27 июля 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

Участники СВО и их семьи смогут получить бесплатные земельные участки Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Тюменская областная дума проведет 31 июля внеочередное заседание, чтобы срочно принять закон о поддержке участников СВО, инициированный губернатором Александром Моором. Об этом в своем telegram-канале сообщил спикер парламента Фуат Сайфитдинов. «Проведем внеочередное заседание Тюменской областной думы. Нужно принять закон, разработанный правительством региона по инициативе губернатора Александра Моора, и направленный на поддержку участников СВО и членов их семей», — написал председатель облдумы. По информации спикера, на заседании будут внесены изменения в региональный закон «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно». Таким правом смогут воспользоваться: военнослужащие (участники СВО);

лица, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на вооруженные силы РФ;

лица проходящие (проходившие) службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющие специальные звания полиции;

удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО и являющиеся ветеранами боевых действий;

члены семьи участника специальной военной операции, погибшего (умершего) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного им в ходе участия в СВО. «Сегодня важно сделать все, чтобы максимально поддержать наших бойцов и их семьи. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин, это главный приоритет в работе власти всех уровне», — добавил Сайфитдинов.

Тюменская областная дума проведет 31 июля внеочередное заседание, чтобы срочно принять закон о поддержке участников СВО, инициированный губернатором Александром Моором. Об этом в своем telegram-канале сообщил спикер парламента Фуат Сайфитдинов. «Проведем внеочередное заседание Тюменской областной думы. Нужно принять закон, разработанный правительством региона по инициативе губернатора Александра Моора, и направленный на поддержку участников СВО и членов их семей», — написал председатель облдумы. По информации спикера, на заседании будут внесены изменения в региональный закон «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно». Таким правом смогут воспользоваться: «Сегодня важно сделать все, чтобы максимально поддержать наших бойцов и их семьи. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин, это главный приоритет в работе власти всех уровне», — добавил Сайфитдинов.