Тюменский бизнес рвется работать на Востоке, но ему не хватает терпения

В торгово-промышленной палате Тюменской области определили главные проблемы местных экспортеров

27 июля 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

Экспортеров Тюменской области по пути на Восток сдерживают логистические трудности и разница культур Фото: Сергей Русанов © URA.RU Тюменским экспортерам в стремлении работать на Востоке часто не хватает терпения, которое из-за разности культур требуется для работы со многими странами. Об этом URA.RU рассказала директор центра внешнеэкономической деятельности торгово-промышленной палаты области Екатерина Ульянцева. «Часто у предпринимателей не хватает терпения — приходится ждать ответа, в восточных странах так принято, бизнес не делается на скорую руку. А у нас, наоборот, привыкли быстро все вопросы решать и быстро выходить на прибыль. В этом плане разница культур, конечно, чувствуется», — пояснила URA.RU Ульянцева. По ее словам, логистические цепочки постепенно выстраиваются и уже не являются такой значительной проблемой, как раньше. «Мы проводили встречу с крупной логистической компанией, она готова перекрывать практически все транспортные цепочки, необходимые тюменскому бизнесу», — добавила Ульянцева в беседе с URA.RU. Ранее агентство рассказало о других проблемах тюменского бизнеса. В частности, одной из самых острых задач является поиск профессиональных кадров.

Тюменским экспортерам в стремлении работать на Востоке часто не хватает терпения, которое из-за разности культур требуется для работы со многими странами. Об этом URA.RU рассказала директор центра внешнеэкономической деятельности торгово-промышленной палаты области Екатерина Ульянцева. «Часто у предпринимателей не хватает терпения — приходится ждать ответа, в восточных странах так принято, бизнес не делается на скорую руку. А у нас, наоборот, привыкли быстро все вопросы решать и быстро выходить на прибыль. В этом плане разница культур, конечно, чувствуется», — пояснила URA.RU Ульянцева. По ее словам, логистические цепочки постепенно выстраиваются и уже не являются такой значительной проблемой, как раньше. «Мы проводили встречу с крупной логистической компанией, она готова перекрывать практически все транспортные цепочки, необходимые тюменскому бизнесу», — добавила Ульянцева в беседе с URA.RU. Ранее агентство рассказало о других проблемах тюменского бизнеса. В частности, одной из самых острых задач является поиск профессиональных кадров.