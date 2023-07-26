26 июля 2023

Тюменский бизнес рвется работать на Востоке, но ему не хватает терпения

В торгово-промышленной палате Тюменской области определили главные проблемы местных экспортеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Экспортеров Тюменской области по пути на Восток сдерживают логистические трудности и разница культур Фото:

Тюменским экспортерам в стремлении работать на Востоке часто не хватает терпения, которое из-за разности культур требуется для работы со многими странами. Об этом URA.RU рассказала директор центра внешнеэкономической деятельности торгово-промышленной палаты области Екатерина Ульянцева.

«Часто у предпринимателей не хватает терпения — приходится ждать ответа, в восточных странах так принято, бизнес не делается на скорую руку. А у нас, наоборот, привыкли быстро все вопросы решать и быстро выходить на прибыль. В этом плане разница культур, конечно, чувствуется», — пояснила URA.RU Ульянцева.

По ее словам, логистические цепочки постепенно выстраиваются и уже не являются такой значительной проблемой, как раньше. «Мы проводили встречу с крупной логистической компанией, она готова перекрывать практически все транспортные цепочки, необходимые тюменскому бизнесу», — добавила Ульянцева в беседе с URA.RU.

Ранее агентство рассказало о других проблемах тюменского бизнеса. В частности, одной из самых острых задач является поиск профессиональных кадров.

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Тюменским экспортерам в стремлении работать на Востоке часто не хватает терпения, которое из-за разности культур требуется для работы со многими странами. Об этом URA.RU рассказала директор центра внешнеэкономической деятельности торгово-промышленной палаты области Екатерина Ульянцева. «Часто у предпринимателей не хватает терпения — приходится ждать ответа, в восточных странах так принято, бизнес не делается на скорую руку. А у нас, наоборот, привыкли быстро все вопросы решать и быстро выходить на прибыль. В этом плане разница культур, конечно, чувствуется», — пояснила URA.RU Ульянцева. По ее словам, логистические цепочки постепенно выстраиваются и уже не являются такой значительной проблемой, как раньше. «Мы проводили встречу с крупной логистической компанией, она готова перекрывать практически все транспортные цепочки, необходимые тюменскому бизнесу», — добавила Ульянцева в беседе с URA.RU. Ранее агентство рассказало о других проблемах тюменского бизнеса. В частности, одной из самых острых задач является поиск профессиональных кадров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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