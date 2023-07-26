Тюменцев предупредили об опасной погоде

28 июля синоптики прогнозируют сильный ветер, дождь и грозу
В Тюмени 28 июля синоптики прогнозируют сильный ветер, дождь и грозу. Об этом сообщили в администрации города.
«Ночью без существенных осадков, ветер юго-западный, 1-6 м/с, температура +12,+14, днем кратковременный дождь, гроза, ветер южный, юго-западный, 8-13 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с, температура +27,+29», — говорится в сообщении мэрии.
Ранее URA.RU писало о последствиях урагана, который прошел в Тюмени 19 июля. Тогда сильный ветер повалил деревья, а автобусы затопило из-за дождя. Как рассказал мэр города Руслан Кухарук, в Тюмени за три часа выпала четверть месячной нормы осадков.
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