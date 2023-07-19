Мэр Тюмени оценил последствия ливня в городе

Мэр Тюмени Кухарук: в городе за три часа выпала четверть месячной нормы осадков

20 июля 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

Тюменцы вчера прятались от града и дождя Фото: Николай Бастриков © URA.RU Ливень с градом в Тюмени принес в город более четверти месячной нормы осадков, а его последствия нагрузили работой все городские службы. Об этом в своих соцсетях рассказал мэр города Руслан Кухарук. «Сильные дожди — это серьезная нагрузка на все городские службы. Сотни единиц техники работали на территориях. По большинству улиц, где были зафиксированы масштабные подтопления проезжей части, можно спокойно проехать. Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком», — написал Кухарук у себя в telegram-канале. По его словам, сейчас дорожные службы только очищают водоприемные решетки от мусора, чтобы не затруднять пропуск воды. Также он рассказал, что все подтопления домов, отключения света и другие проблемы фиксировались и направлялись подрядчикам и УК для оперативного реагирования. Как заявил мэр, он поставил задачу перед службами — устранить последствия максимально быстро. Он добавил, что менее чем за три часа в Тюмени выпало более четверти месячной нормы осадков. Основной объем пришелся на центральную и восточную часть города. Только за сутки было откачано 2 240 кубометров воды. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени 19 июля прошел сильный дождь с градом, от которого затопило улицы и дворы. При этом на 20 июля синоптики также прогнозируют опасную погоду. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ливень с градом в Тюмени принес в город более четверти месячной нормы осадков, а его последствия нагрузили работой все городские службы. Об этом в своих соцсетях рассказал мэр города Руслан Кухарук. «Сильные дожди — это серьезная нагрузка на все городские службы. Сотни единиц техники работали на территориях. По большинству улиц, где были зафиксированы масштабные подтопления проезжей части, можно спокойно проехать. Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком», — написал Кухарук у себя в telegram-канале. По его словам, сейчас дорожные службы только очищают водоприемные решетки от мусора, чтобы не затруднять пропуск воды. Также он рассказал, что все подтопления домов, отключения света и другие проблемы фиксировались и направлялись подрядчикам и УК для оперативного реагирования. Как заявил мэр, он поставил задачу перед службами — устранить последствия максимально быстро. Он добавил, что менее чем за три часа в Тюмени выпало более четверти месячной нормы осадков. Основной объем пришелся на центральную и восточную часть города. Только за сутки было откачано 2 240 кубометров воды. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени 19 июля прошел сильный дождь с градом, от которого затопило улицы и дворы. При этом на 20 июля синоптики также прогнозируют опасную погоду.