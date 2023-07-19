Мэр Тюмени оценил последствия ливня в городе

Ливень с градом в Тюмени принес в город более четверти месячной нормы осадков, а его последствия нагрузили работой все городские службы. Об этом в своих соцсетях рассказал мэр города Руслан Кухарук.
«Сильные дожди — это серьезная нагрузка на все городские службы. Сотни единиц техники работали на территориях. По большинству улиц, где были зафиксированы масштабные подтопления проезжей части, можно спокойно проехать. Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком», — написал Кухарук у себя в telegram-канале. По его словам, сейчас дорожные службы только очищают водоприемные решетки от мусора, чтобы не затруднять пропуск воды.
Также он рассказал, что все подтопления домов, отключения света и другие проблемы фиксировались и направлялись подрядчикам и УК для оперативного реагирования. Как заявил мэр, он поставил задачу перед службами — устранить последствия максимально быстро.
Он добавил, что менее чем за три часа в Тюмени выпало более четверти месячной нормы осадков. Основной объем пришелся на центральную и восточную часть города. Только за сутки было откачано 2 240 кубометров воды.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени 19 июля прошел сильный дождь с градом, от которого затопило улицы и дворы. При этом на 20 июля синоптики также прогнозируют опасную погоду.
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