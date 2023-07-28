Тюменец досрочно победил бойца из Турции на турнире по ММА. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Международный турнир по боям в клетке, организованный промоутерской компанией "РМК Боксинг Промоушен". Челябинск, клетка, арена, ринг, бои в клетке
Сопернику отказался продолжить бой из-за травмы глаза Фото:

Тюменец Эдуард Сайк, представляющий Екатеринбург, победил техническим нокаутом Килича Ахмета из Бурса (Турция). Свою победу спортсмен одержал на турнире по ММА лиги RCC, который проходит в эти минуты в Тюмени. С места событий результаты боев передает корреспондент URA.RU.

«Эдуард Сайк за полтора раунда завершил бой с соперником из Турции. Во втором раунде из-за атак Сайка и травмы глаза его соперник отказался продолжать бой. Таким образом, тюменец одержал уверенную победу», — передает корреспондент URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени анонсировали второй международный турнир по ММА лиги RCC. Хедлайнерами вечера станут тюменский боец Алексей Кунченко дагестанец Шамиль Мусаев. Кроме этого на ринге сойдутся и другие бойцы. Площадкой турнира стал СК «Центральный», где организаторы создали уникальную атмосферу в стиле древней Тюмени.

Тюменец завершил победный бой за полтора раунда
Тюменец завершил победный бой за полтора раунда

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Тюменец Эдуард Сайк, представляющий Екатеринбург, победил техническим нокаутом Килича Ахмета из Бурса (Турция). Свою победу спортсмен одержал на турнире по ММА лиги RCC, который проходит в эти минуты в Тюмени. С места событий результаты боев передает корреспондент URA.RU. «Эдуард Сайк за полтора раунда завершил бой с соперником из Турции. Во втором раунде из-за атак Сайка и травмы глаза его соперник отказался продолжать бой. Таким образом, тюменец одержал уверенную победу», — передает корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени анонсировали второй международный турнир по ММА лиги RCC. Хедлайнерами вечера станут тюменский боец Алексей Кунченко дагестанец Шамиль Мусаев. Кроме этого на ринге сойдутся и другие бойцы. Площадкой турнира стал СК «Центральный», где организаторы создали уникальную атмосферу в стиле древней Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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