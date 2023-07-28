Тюменец досрочно победил бойца из Турции на турнире по ММА. Фото

28 июля 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Сопернику отказался продолжить бой из-за травмы глаза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменец Эдуард Сайк, представляющий Екатеринбург, победил техническим нокаутом Килича Ахмета из Бурса (Турция). Свою победу спортсмен одержал на турнире по ММА лиги RCC, который проходит в эти минуты в Тюмени. С места событий результаты боев передает корреспондент URA.RU. «Эдуард Сайк за полтора раунда завершил бой с соперником из Турции. Во втором раунде из-за атак Сайка и травмы глаза его соперник отказался продолжать бой. Таким образом, тюменец одержал уверенную победу», — передает корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени анонсировали второй международный турнир по ММА лиги RCC. Хедлайнерами вечера станут тюменский боец Алексей Кунченко дагестанец Шамиль Мусаев. Кроме этого на ринге сойдутся и другие бойцы. Площадкой турнира стал СК «Центральный», где организаторы создали уникальную атмосферу в стиле древней Тюмени. Тюменец завершил победный бой за полтора раунда Пресс-служба RCC MMA

Тюменец Эдуард Сайк, представляющий Екатеринбург, победил техническим нокаутом Килича Ахмета из Бурса (Турция). Свою победу спортсмен одержал на турнире по ММА лиги RCC, который проходит в эти минуты в Тюмени. С места событий результаты боев передает корреспондент URA.RU. «Эдуард Сайк за полтора раунда завершил бой с соперником из Турции. Во втором раунде из-за атак Сайка и травмы глаза его соперник отказался продолжать бой. Таким образом, тюменец одержал уверенную победу», — передает корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени анонсировали второй международный турнир по ММА лиги RCC. Хедлайнерами вечера станут тюменский боец Алексей Кунченко дагестанец Шамиль Мусаев. Кроме этого на ринге сойдутся и другие бойцы. Площадкой турнира стал СК «Центральный», где организаторы создали уникальную атмосферу в стиле древней Тюмени.