Губернатор Шумков показал министру недостроенную пожарную часть

Губернатор Шумков рассказал главе МЧС про строительство и ремонты в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков показал недостроенную пожарную часть в микрорайоне Заозерный руководителю МЧС России Александру Куренкову. Министр рассказал, что власти могут приступить к завершению ремонта после того, как у региона будет полное финансирование. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Курганской области.

«28 июля глава МЧС России Александр Куренков и губернатор области Вадим Шумков обсудили вопросы завершения строительства пожарной части в Заозерном. Строительство объекта было остановлено в 2013 году, генеральный подрядчик признан банкротом. На тот момент было возведено трехэтажное здание депо, здание газовой котельной и трансформаторная подстанция. Пожарная часть на несколько лет превратилась в незавершенный долгострой», — указано на сайте правительства.

Сообщается, что для завершения второго этапа строительства нужно больше 140 миллионов рублей. По информации с сайта правительства, губернатор Шумков также на карте показал где идут строительства школ, бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов. Глава региона рассказал министру Куренкову и про ремонт дорог.

Ранее URA.RU выпустило сбойку о главных событиях во время визита главы МЧС России Александра Куренкова. Министр посетил сгоревшее село и поговорил с погорельцами. Целью визита стала проверка того, как пострадавшие из-за масштабных весенних пожаров получают помощь.