Главное о визите министра МЧС Куренкова в Курганскую область

28 июля 2023 в 19:14 Размер текста - 17 +

Глава МЧС Куренков посетил Курганскую область в третий раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В Курганскую область 28 июля приехал руководитель МЧС России Александр Куренков. Вместе с главой региона Вадимом Шумковы они облетели несколько населенных пунктов, где в мае проходили масштабные пожары. Куренков приезжал в Курганскую область, чтобы оценить помощь, которую получают погорельцы. Главное о визите главы ведомства в регион — в сбойке URA.RU. Министр МЧС России Куренков должен был прилететь в Курганскую область 28 июля;

Курганские погорельцы из села Юлдус Шадринского округа ждут встречи с главой МЧС. Жители хотят рассказать о проблемах, с которыми столкнулись;

Куренкова также ждали погорельцы из сгоревшего микрорайона Смолино

Погорельцы пожаловались, что им не хватает выплат в 500 тысяч рублей, которые им выдают власти

Одна из жительниц рассказала, что вместе с мужем живет в предбаннике, а ее сестра — в палатке во дворе

Позднее главу ведомства заметили в вертолете над селом Юлдус Шадринского муниципального округа;

Вместе с губернатором Курганской области Вадим Шумков министр облетел другие сгоревшие населенные пункты

На встречу также приехали замы Шумкова — Носков и Ермаков. Приехал и новый глава Шадринского округа Жуков

Жители села попросили у министра Куренкова пожарную машину. К проблеме подключился губернатор Курганской области Вадим Шумков

Погорельцы также пожаловались, что подолгу не могут дождаться необходимые справки от властей

Губернатор Шумков обещал жителям сгоревшего села «подопнуть» подрядчиков, чтобы ускорить строительство

Сами застройщики выразили переживание, что их стройматериалы, в частности металл, воруют

После встречи с погорельцами, Куренков поехал награждать сотрудников курганского МЧС за тушение майских пожаров Ранее URA.RU запускало прямую трансляцию со встречи курганских погорельцев с министром МЧС Куренковым. Это был его третий визит в региона. Глава ведомства оценил помощь, которую получили погорельцы. Жители курганского села собрались на встречу с главой МЧС Куренковым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Шумков пообещал заставить застройщиков строить дома в Юлдусе быстрее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Куренков проверил, какую помощь получают курганские погорельцы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На встречу с министром Куренковым приехал глава курганского управления МЧС Землянский Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Юлдус открыли новый ФАП вместо ранее сгоревшего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министр Куренков лично пообщался с погорельцами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В курганском селе идут застройки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские погорельцы строят новые дома за свой счет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганскую область 28 июля приехал руководитель МЧС России Александр Куренков. Вместе с главой региона Вадимом Шумковы они облетели несколько населенных пунктов, где в мае проходили масштабные пожары. Куренков приезжал в Курганскую область, чтобы оценить помощь, которую получают погорельцы. Главное о визите главы ведомства в регион — в сбойке URA.RU. Ранее URA.RU запускало прямую трансляцию со встречи курганских погорельцев с министром МЧС Куренковым. Это был его третий визит в региона. Глава ведомства оценил помощь, которую получили погорельцы.