Главное о визите министра МЧС Куренкова в Курганскую область

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Визит главы МЧС Александра Куренкова в микрорайон Смолино. Курган, куренков александр
Глава МЧС Куренков посетил Курганскую область в третий раз Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

В Курганскую область 28 июля приехал руководитель МЧС России Александр Куренков. Вместе с главой региона Вадимом Шумковы они облетели несколько населенных пунктов, где в мае проходили масштабные пожары. Куренков приезжал в Курганскую область, чтобы оценить помощь, которую получают погорельцы. Главное о визите главы ведомства в регион — в сбойке URA.RU.

  • Министр МЧС России Куренков должен был прилететь в Курганскую область 28 июля;
  • Курганские погорельцы из села Юлдус Шадринского округа ждут встречи с главой МЧС. Жители хотят рассказать о проблемах, с которыми столкнулись;
  • Куренкова также ждали погорельцы из сгоревшего микрорайона Смолино
  • Погорельцы пожаловались, что им не хватает выплат в 500 тысяч рублей, которые им выдают власти
  • Одна из жительниц рассказала, что вместе с мужем живет в предбаннике, а ее сестра — в палатке во дворе
  • Позднее главу ведомства заметили в вертолете над селом Юлдус Шадринского муниципального округа;
  • Вместе с губернатором Курганской области Вадим Шумков министр облетел другие сгоревшие населенные пункты
  • На встречу также приехали замы Шумкова — Носков и Ермаков. Приехал и новый глава Шадринского округа Жуков
  • Жители села попросили у министра Куренкова пожарную машину. К проблеме подключился губернатор Курганской области Вадим Шумков
  • Погорельцы также пожаловались, что подолгу не могут дождаться необходимые справки от властей
  • Губернатор Шумков обещал жителям сгоревшего села «подопнуть» подрядчиков, чтобы ускорить строительство
  • Сами застройщики выразили переживание, что их стройматериалы, в частности металл, воруют
  • После встречи с погорельцами, Куренков поехал награждать сотрудников курганского МЧС за тушение майских пожаров

Ранее URA.RU запускало прямую трансляцию со встречи курганских погорельцев с министром МЧС Куренковым. Это был его третий визит в региона. Глава ведомства оценил помощь, которую получили погорельцы.

Приезд министра МЧС Куренкова Александра в село Юлдус. Курган
Жители курганского села собрались на встречу с главой МЧС Куренковым
Фото:
Приезд министра МЧС Куренкова Александра в село Юлдус. Курган
Губернатор Шумков пообещал заставить застройщиков строить дома в Юлдусе быстрее
Фото:
Приезд министра МЧС Куренкова Александра в село Юлдус. Курган
Куренков проверил, какую помощь получают курганские погорельцы
Фото:
Приезд министра МЧС Куренкова Александра в село Юлдус. Курган
На встречу с министром Куренковым приехал глава курганского управления МЧС Землянский
Фото:
Приезд министра МЧС Куренкова Александра в село Юлдус. Курган
В селе Юлдус открыли новый ФАП вместо ранее сгоревшего
Фото:
Приезд министра МЧС Куренкова Александра в село Юлдус. Курган
Министр Куренков лично пообщался с погорельцами
Фото:
Приезд министра МЧС Куренкова Александра в село Юлдус. Курган
В курганском селе идут застройки
Фото:
Приезд министра МЧС Куренкова Александра в село Юлдус. Курган
Курганские погорельцы строят новые дома за свой счет
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В Курганскую область 28 июля приехал руководитель МЧС России Александр Куренков. Вместе с главой региона Вадимом Шумковы они облетели несколько населенных пунктов, где в мае проходили масштабные пожары. Куренков приезжал в Курганскую область, чтобы оценить помощь, которую получают погорельцы. Главное о визите главы ведомства в регион — в сбойке URA.RU. Ранее URA.RU запускало прямую трансляцию со встречи курганских погорельцев с министром МЧС Куренковым. Это был его третий визит в региона. Глава ведомства оценил помощь, которую получили погорельцы.
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