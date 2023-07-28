Главное о визите министра МЧС Куренкова в Курганскую область

Глава МЧС Куренков посетил Курганскую область в третий раз
новость из сюжетаВесенние пожары в Курганской области 2023
В Курганскую область 28 июля приехал руководитель МЧС России Александр Куренков. Вместе с главой региона Вадимом Шумковы они облетели несколько населенных пунктов, где в мае проходили масштабные пожары. Куренков приезжал в Курганскую область, чтобы оценить помощь, которую получают погорельцы. Главное о визите главы ведомства в регион — в сбойке URA.RU.
- Министр МЧС России Куренков должен был прилететь в Курганскую область 28 июля;
- Курганские погорельцы из села Юлдус Шадринского округа ждут встречи с главой МЧС. Жители хотят рассказать о проблемах, с которыми столкнулись;
- Куренкова также ждали погорельцы из сгоревшего микрорайона Смолино
- Погорельцы пожаловались, что им не хватает выплат в 500 тысяч рублей, которые им выдают власти
- Одна из жительниц рассказала, что вместе с мужем живет в предбаннике, а ее сестра — в палатке во дворе
- Позднее главу ведомства заметили в вертолете над селом Юлдус Шадринского муниципального округа;
- Вместе с губернатором Курганской области Вадим Шумков министр облетел другие сгоревшие населенные пункты
- На встречу также приехали замы Шумкова — Носков и Ермаков. Приехал и новый глава Шадринского округа Жуков
- Жители села попросили у министра Куренкова пожарную машину. К проблеме подключился губернатор Курганской области Вадим Шумков
- Погорельцы также пожаловались, что подолгу не могут дождаться необходимые справки от властей
- Губернатор Шумков обещал жителям сгоревшего села «подопнуть» подрядчиков, чтобы ускорить строительство
- Сами застройщики выразили переживание, что их стройматериалы, в частности металл, воруют
- После встречи с погорельцами, Куренков поехал награждать сотрудников курганского МЧС за тушение майских пожаров
Ранее URA.RU запускало прямую трансляцию со встречи курганских погорельцев с министром МЧС Куренковым. Это был его третий визит в региона. Глава ведомства оценил помощь, которую получили погорельцы.
Жители курганского села собрались на встречу с главой МЧС Куренковым
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Куренков проверил, какую помощь получают курганские погорельцы
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