28 июля 2023

В Курганской области водитель сбил пьяных пешеходов. Фото

В Курганской области водитель двух пьяных пешеходов
© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС. Тюмень, машина дпс, мигалка, дпс
О дорожном происшествии рассказали горожане Фото:

В Далматово (Курганская область) водитель сбил двух пьяных пешеходов. По сообщению местных жителей, он был трезв.

«ДТП на Октябрьской. Водитель Opel сбил двух пешеходов, оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Водитель был трезв», — сообщили в группе «Далматово ONLINEТ» в соцсети «ВКонтакте». Автор поста отмечает, что пострадавшие отделались ушибами и ссадинами.

Корреспондент URA.RU направил запрос в УГИБДД УМВД России по Курганской области. Ответ ожидается.

В Долматово водитель Opel сбил пешеходов
В Долматово водитель Opel сбил пешеходов
Фото:

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В Далматово (Курганская область) водитель сбил двух пьяных пешеходов. По сообщению местных жителей, он был трезв. «ДТП на Октябрьской. Водитель Opel сбил двух пешеходов, оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Водитель был трезв», — сообщили в группе «Далматово ONLINEТ» в соцсети «ВКонтакте». Автор поста отмечает, что пострадавшие отделались ушибами и ссадинами. Корреспондент URA.RU направил запрос в УГИБДД УМВД России по Курганской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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