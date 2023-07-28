В Курганской области водитель сбил пьяных пешеходов. Фото

В Курганской области водитель двух пьяных пешеходов

29 июля 2023 в 03:14 Размер текста - 17 +

О дорожном происшествии рассказали горожане Фото: Анастасия Богданова © URA.RU В Далматово (Курганская область) водитель сбил двух пьяных пешеходов. По сообщению местных жителей, он был трезв. «ДТП на Октябрьской. Водитель Opel сбил двух пешеходов, оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Водитель был трезв», — сообщили в группе «Далматово ONLINEТ» в соцсети «ВКонтакте». Автор поста отмечает, что пострадавшие отделались ушибами и ссадинами. Корреспондент URA.RU направил запрос в УГИБДД УМВД России по Курганской области. Ответ ожидается. В Долматово водитель Opel сбил пешеходов Фото: группа VK «Далматово ONLINE», https://vk.com/dalmatovo_online

В Далматово (Курганская область) водитель сбил двух пьяных пешеходов. По сообщению местных жителей, он был трезв. «ДТП на Октябрьской. Водитель Opel сбил двух пешеходов, оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Водитель был трезв», — сообщили в группе «Далматово ONLINEТ» в соцсети «ВКонтакте». Автор поста отмечает, что пострадавшие отделались ушибами и ссадинами. Корреспондент URA.RU направил запрос в УГИБДД УМВД России по Курганской области. Ответ ожидается.