О дорожном происшествии рассказали горожане
В Далматово (Курганская область) водитель сбил двух пьяных пешеходов. По сообщению местных жителей, он был трезв.
«ДТП на Октябрьской. Водитель Opel сбил двух пешеходов, оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Водитель был трезв», — сообщили в группе «Далматово ONLINEТ» в соцсети «ВКонтакте». Автор поста отмечает, что пострадавшие отделались ушибами и ссадинами.
Корреспондент URA.RU направил запрос в УГИБДД УМВД России по Курганской области. Ответ ожидается.
В Долматово водитель Opel сбил пешеходов
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