29 июля 2023
28 июля 2023

В Тюменской области мужчины решили отметить День ВМФ дракой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бескозырка, северный флот, день вмф, моряк в отставке
Пьяные мужчины в тельняшках и бескозырках устроили драку в сквере Фото:

В тобольском сквере (Тюменская область) имени Александра Михайлова «Мой парк» пьяные мужчины в тельняшках и бескозырках устроили драку. Видео с происшествием местные жители выставили в социальных сетях. Конфликт произошел в День Военно-морского флота (ВМФ).

«В Тобольске в сквере „Мой Парк“ пьяные мужики устроили драку. Давно пора там камеры поставить. Каждый вечер там выпивают!» — пишут очевидцы в telegram-канале «Типичный Тобольск». На кадрах видно, что мужчины в тельняшках и бескозырках отмечают в сквере День ВМФ.

Жители города ругаются, что невозможно в этом сквере с детьми гулять, так как пьяные люди под утра на качелях спят. А когда вечером родители забирают детей с детского сада или ребята самостоятельно прогуливаются в том районе, то люди располагаются на поляну, чтобы попить пиво. После этого они до ночи устраивают дискотеки с колонками.

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В тобольском сквере (Тюменская область) имени Александра Михайлова «Мой парк» пьяные мужчины в тельняшках и бескозырках устроили драку. Видео с происшествием местные жители выставили в социальных сетях. Конфликт произошел в День Военно-морского флота (ВМФ). «В Тобольске в сквере „Мой Парк“ пьяные мужики устроили драку. Давно пора там камеры поставить. Каждый вечер там выпивают!» — пишут очевидцы в telegram-канале «Типичный Тобольск». На кадрах видно, что мужчины в тельняшках и бескозырках отмечают в сквере День ВМФ. Жители города ругаются, что невозможно в этом сквере с детьми гулять, так как пьяные люди под утра на качелях спят. А когда вечером родители забирают детей с детского сада или ребята самостоятельно прогуливаются в том районе, то люди располагаются на поляну, чтобы попить пиво. После этого они до ночи устраивают дискотеки с колонками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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