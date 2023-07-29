В Тюменской области мужчины решили отметить День ВМФ дракой. Видео

30 июля 2023 в 23:24 Размер текста - 17 +

Пьяные мужчины в тельняшках и бескозырках устроили драку в сквере Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В тобольском сквере (Тюменская область) имени Александра Михайлова «Мой парк» пьяные мужчины в тельняшках и бескозырках устроили драку. Видео с происшествием местные жители выставили в социальных сетях. Конфликт произошел в День Военно-морского флота (ВМФ). «В Тобольске в сквере „Мой Парк“ пьяные мужики устроили драку. Давно пора там камеры поставить. Каждый вечер там выпивают!» — пишут очевидцы в telegram-канале «Типичный Тобольск». На кадрах видно, что мужчины в тельняшках и бескозырках отмечают в сквере День ВМФ. Жители города ругаются, что невозможно в этом сквере с детьми гулять, так как пьяные люди под утра на качелях спят. А когда вечером родители забирают детей с детского сада или ребята самостоятельно прогуливаются в том районе, то люди располагаются на поляну, чтобы попить пиво. После этого они до ночи устраивают дискотеки с колонками.

В тобольском сквере (Тюменская область) имени Александра Михайлова «Мой парк» пьяные мужчины в тельняшках и бескозырках устроили драку. Видео с происшествием местные жители выставили в социальных сетях. Конфликт произошел в День Военно-морского флота (ВМФ). «В Тобольске в сквере „Мой Парк“ пьяные мужики устроили драку. Давно пора там камеры поставить. Каждый вечер там выпивают!» — пишут очевидцы в telegram-канале «Типичный Тобольск». На кадрах видно, что мужчины в тельняшках и бескозырках отмечают в сквере День ВМФ. Жители города ругаются, что невозможно в этом сквере с детьми гулять, так как пьяные люди под утра на качелях спят. А когда вечером родители забирают детей с детского сада или ребята самостоятельно прогуливаются в том районе, то люди располагаются на поляну, чтобы попить пиво. После этого они до ночи устраивают дискотеки с колонками.