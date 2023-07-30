30 июля 2023
29 июля 2023
28 июля 2023

В Тобольске мужчина устроил поножовщину на улице и убил своего оппонента

© Служба новостей «URA.RU»
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Окровавленный нож. Курган, кровь, окровавленный нож, убийство, кухонный нож
По версии следствия, ссора между мужчинами произошла по незначительному поводу Фото:

В Тобольске будут судить мужчину, который несколько раз ударил ножом оппонента из-за ссоры на одной из улиц города. От полученных травм потерпевший скончался в больнице, сообщает в telegram-канале региональное управление СК России.

«Между 29-летним обвиняемым и 56-летним потерпевшим произошел конфликт из-за малозначительного повода. В процессе ссоры злоумышленник достал нож и нанес оппоненту не менее 3 ударов в область грудной клетки и по телу», — говорится в сообщении.

В настоящий момент следствие завершено, собрана достаточная доказательственная база. Обвинительное заключение в СКР утвердили, уголовное дело передано в суд.

Ранее URA.RU рассказало еще об одном убийстве в Тобольске. Мужчина зарезал своего знакомого кухонным ножом.

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В Тобольске будут судить мужчину, который несколько раз ударил ножом оппонента из-за ссоры на одной из улиц города. От полученных травм потерпевший скончался в больнице, сообщает в telegram-канале региональное управление СК России. «Между 29-летним обвиняемым и 56-летним потерпевшим произошел конфликт из-за малозначительного повода. В процессе ссоры злоумышленник достал нож и нанес оппоненту не менее 3 ударов в область грудной клетки и по телу», — говорится в сообщении. В настоящий момент следствие завершено, собрана достаточная доказательственная база. Обвинительное заключение в СКР утвердили, уголовное дело передано в суд. Ранее URA.RU рассказало еще об одном убийстве в Тобольске. Мужчина зарезал своего знакомого кухонным ножом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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