В Тобольске мужчина устроил поножовщину на улице и убил своего оппонента

В Тобольске будут судить мужчину, который несколько раз ударил ножом оппонента из-за ссоры на одной из улиц города. От полученных травм потерпевший скончался в больнице, сообщает в telegram-канале региональное управление СК России.
«Между 29-летним обвиняемым и 56-летним потерпевшим произошел конфликт из-за малозначительного повода. В процессе ссоры злоумышленник достал нож и нанес оппоненту не менее 3 ударов в область грудной клетки и по телу», — говорится в сообщении.
В настоящий момент следствие завершено, собрана достаточная доказательственная база. Обвинительное заключение в СКР утвердили, уголовное дело передано в суд.
Ранее URA.RU рассказало еще об одном убийстве в Тобольске. Мужчина зарезал своего знакомого кухонным ножом.
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