В Тюменской области осудят мужчину, который зарезал своего приятеля

27 мая 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) было завершено расследование по делу 37-летнего мужчины, который убил ножом своего приятеля. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета России по Тюменской области. «Следователями и криминалистами СКР проведен осмотр места преступления, закончены допросы. Изъято орудие убийства — нож. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ „убийство“. По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пишут в ведомстве. По их словам, вечером 28 марта обвиняемый находился в Тобольске в 8-м микрорайоне. Во время ссоры со своим 61-летним знакомым обвиняемый схватил на кухне нож и ударил его не менее четырех раз в грудную клетку. В итоге мужчина скончался на месте происшествия. На данный момент утвержденное обвинительное заключение направили в суд для рассмотрения.

В Тобольске (Тюменская область) было завершено расследование по делу 37-летнего мужчины, который убил ножом своего приятеля. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета России по Тюменской области. «Следователями и криминалистами СКР проведен осмотр места преступления, закончены допросы. Изъято орудие убийства — нож. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ „убийство“. По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пишут в ведомстве. По их словам, вечером 28 марта обвиняемый находился в Тобольске в 8-м микрорайоне. Во время ссоры со своим 61-летним знакомым обвиняемый схватил на кухне нож и ударил его не менее четырех раз в грудную клетку. В итоге мужчина скончался на месте происшествия. На данный момент утвержденное обвинительное заключение направили в суд для рассмотрения.