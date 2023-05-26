26 мая 2023

В Тюменской области осудят мужчину, который зарезал своего приятеля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт "правосудие". Москва , сизо, бандит, бандитизм, тюрьма, задержанный, правосудие, суд, наручники, задержание
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения Фото:

В Тобольске (Тюменская область) было завершено расследование по делу 37-летнего мужчины, который убил ножом своего приятеля. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета России по Тюменской области.

«Следователями и криминалистами СКР проведен осмотр места преступления, закончены допросы. Изъято орудие убийства — нож. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ „убийство“. По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пишут в ведомстве.

По их словам, вечером 28 марта обвиняемый находился в Тобольске в 8-м микрорайоне. Во время ссоры со своим 61-летним знакомым обвиняемый схватил на кухне нож и ударил его не менее четырех раз в грудную клетку. В итоге мужчина скончался на месте происшествия. На данный момент утвержденное обвинительное заключение направили в суд для рассмотрения.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тобольске (Тюменская область) было завершено расследование по делу 37-летнего мужчины, который убил ножом своего приятеля. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета России по Тюменской области. «Следователями и криминалистами СКР проведен осмотр места преступления, закончены допросы. Изъято орудие убийства — нож. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ „убийство“. По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пишут в ведомстве. По их словам, вечером 28 марта обвиняемый находился в Тобольске в 8-м микрорайоне. Во время ссоры со своим 61-летним знакомым обвиняемый схватил на кухне нож и ударил его не менее четырех раз в грудную клетку. В итоге мужчина скончался на месте происшествия. На данный момент утвержденное обвинительное заключение направили в суд для рассмотрения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...