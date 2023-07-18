18 июля 2023

Тюменцы назвали сферы, в которых больше всего коррупции. Список

Жители Тюменской области считают ГИБДД самым коррупционным ведомством
© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка водителей и пассажиров на соблюдение масочного режима. Челябинск, гаи, полиция, гибдд, дпс, дорога
Тюменцы считают, что чаще всего коррупцию можно встретить в общении с сотрудниками Госавтоинспекции Фото:

Жители Тюменской области назвали сферы, в которых, по их мнению, чаще всего встречается коррупция. Лидером стала зона ответственности ГИБДД. Об этом говорится в докладе о деятельности по противодействию коррупции на территории региона в 2022 году, документ есть в распоряжении URA.RU.

«В 2022 году в целях оценки уровня коррупции в Тюменской области проведено социологическое исследование. Традиционно наиболее коррумпированными население считает органы автоинспекции, так ответили 35%», — говорится в документе.

В целом же антирейтинг сфер, в которых чаще всего можно столкнуться со взяточничеством, у тюменцев выглядит так:

  • органы автоинспекции — 35%;
  • сфера высшего образования — 29%;
  • медицинское обслуживание — 28%;
  • решение кадровых вопросов по службе — 26%;
  • поступление в школу — 26%.

При этом 30% респондентов заявили, что в возникновении коррупционной ситуации чаще виноваты те, кто дает взятку. 26% считают, что причиной является поведение должностных лиц, которые дают понять, что без этого вопрос не решить. А 24% опрошенных отметили, что преступления провоцирует информация от родственников и знакомых, которые заранее оповещают взяткодателей, что в той или иной ситуации без мзды не обойтись.

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Жители Тюменской области назвали сферы, в которых, по их мнению, чаще всего встречается коррупция. Лидером стала зона ответственности ГИБДД. Об этом говорится в докладе о деятельности по противодействию коррупции на территории региона в 2022 году, документ есть в распоряжении URA.RU. «В 2022 году в целях оценки уровня коррупции в Тюменской области проведено социологическое исследование. Традиционно наиболее коррумпированными население считает органы автоинспекции, так ответили 35%», — говорится в документе. В целом же антирейтинг сфер, в которых чаще всего можно столкнуться со взяточничеством, у тюменцев выглядит так: При этом 30% респондентов заявили, что в возникновении коррупционной ситуации чаще виноваты те, кто дает взятку. 26% считают, что причиной является поведение должностных лиц, которые дают понять, что без этого вопрос не решить. А 24% опрошенных отметили, что преступления провоцирует информация от родственников и знакомых, которые заранее оповещают взяткодателей, что в той или иной ситуации без мзды не обойтись.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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