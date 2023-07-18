Жители Тюменской области считают ГИБДД самым коррупционным ведомством

Тюменцы считают, что чаще всего коррупцию можно встретить в общении с сотрудниками Госавтоинспекции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Тюменской области назвали сферы, в которых, по их мнению, чаще всего встречается коррупция. Лидером стала зона ответственности ГИБДД. Об этом говорится в докладе о деятельности по противодействию коррупции на территории региона в 2022 году, документ есть в распоряжении URA.RU.

«В 2022 году в целях оценки уровня коррупции в Тюменской области проведено социологическое исследование. Традиционно наиболее коррумпированными население считает органы автоинспекции, так ответили 35%», — говорится в документе.

В целом же антирейтинг сфер, в которых чаще всего можно столкнуться со взяточничеством, у тюменцев выглядит так:

органы автоинспекции — 35%;

сфера высшего образования — 29%;

медицинское обслуживание — 28%;

решение кадровых вопросов по службе — 26%;

поступление в школу — 26%.

При этом 30% респондентов заявили, что в возникновении коррупционной ситуации чаще виноваты те, кто дает взятку. 26% считают, что причиной является поведение должностных лиц, которые дают понять, что без этого вопрос не решить. А 24% опрошенных отметили, что преступления провоцирует информация от родственников и знакомых, которые заранее оповещают взяткодателей, что в той или иной ситуации без мзды не обойтись.