Тюменские дачники готовы судиться с председателями СНТ из-за воды

Председатели садовых товариществ затягивают процесс подключения СНТ к центральному водоснабжению Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дачники Тюменской области готовы начать судебные разбирательства с председателями садовых товариществ из-за сложностей подключения к центральному водоснабжению. О намерениях обратиться в суд URA.RU рассказали садоводы, чьи участки находятся вдоль Червишевского тракта.

«Мы уже третий год бьемся со своим председателем, требуем, чтобы он выяснил состояние магистрали, заведена ли она к нам в СНТ, можно ли ее завести. Но он почему-то тянет с этим вопросом. Лишает нас воды, а у нас из-за жаркого и сухого лета колодцы уже в очень печальном состоянии», — пояснили дачники в беседе с URA.RU.

Похожая ситуация в СНТ «Надежда-2», однако там дачникам удалось выяснить, что магистральный водовод на территорию товарищества заведен. «Теперь вот пытаемся добиться от председателя ответа, как и когда он нас подключит», — добавляют тюменцы.

Как пояснила URA.RU руководитель пресс-службы компании «Росводоканал Тюмень» Ирина Айданова, в большинстве случаев стоит обратиться в их компанию и получить ответ о состоянии магистральных водоводов. «В надежде-2 сейчас председатель должен завершить процесс, оформив акт о подключении. После этого садоводы смогут обращаться к нам с разрешением председателя СНТ за получением условий подключения», — пояснила URA.RU Айданова.

Ранее агентство рассказало, что у дачников накопилось множество претензий к председателям СНТ. В частности, сейчас они просят налоговую проверить сметы и разобраться, за что председатели начисляют себе зарплату.