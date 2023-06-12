12 июня 2023

Тюменские дачники готовы судиться с председателями СНТ из-за воды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Старообрядческие села Роща и Платоново и деревня Симонята. Свердловская область, Шалинский район, колонка, вода
Председатели садовых товариществ затягивают процесс подключения СНТ к центральному водоснабжению Фото:

Дачники Тюменской области готовы начать судебные разбирательства с председателями садовых товариществ из-за сложностей подключения к центральному водоснабжению. О намерениях обратиться в суд URA.RU рассказали садоводы, чьи участки находятся вдоль Червишевского тракта.

«Мы уже третий год бьемся со своим председателем, требуем, чтобы он выяснил состояние магистрали, заведена ли она к нам в СНТ, можно ли ее завести. Но он почему-то тянет с этим вопросом. Лишает нас воды, а у нас из-за жаркого и сухого лета колодцы уже в очень печальном состоянии», — пояснили дачники в беседе с URA.RU.

Похожая ситуация в СНТ «Надежда-2», однако там дачникам удалось выяснить, что магистральный водовод на территорию товарищества заведен. «Теперь вот пытаемся добиться от председателя ответа, как и когда он нас подключит», — добавляют тюменцы.

Как пояснила URA.RU руководитель пресс-службы компании «Росводоканал Тюмень» Ирина Айданова, в большинстве случаев стоит обратиться в их компанию и получить ответ о состоянии магистральных водоводов. «В надежде-2 сейчас председатель должен завершить процесс, оформив акт о подключении. После этого садоводы смогут обращаться к нам с разрешением председателя СНТ за получением условий подключения», — пояснила URA.RU Айданова.

Ранее агентство рассказало, что у дачников накопилось множество претензий к председателям СНТ. В частности, сейчас они просят налоговую проверить сметы и разобраться, за что председатели начисляют себе зарплату.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дачники Тюменской области готовы начать судебные разбирательства с председателями садовых товариществ из-за сложностей подключения к центральному водоснабжению. О намерениях обратиться в суд URA.RU рассказали садоводы, чьи участки находятся вдоль Червишевского тракта. «Мы уже третий год бьемся со своим председателем, требуем, чтобы он выяснил состояние магистрали, заведена ли она к нам в СНТ, можно ли ее завести. Но он почему-то тянет с этим вопросом. Лишает нас воды, а у нас из-за жаркого и сухого лета колодцы уже в очень печальном состоянии», — пояснили дачники в беседе с URA.RU. Похожая ситуация в СНТ «Надежда-2», однако там дачникам удалось выяснить, что магистральный водовод на территорию товарищества заведен. «Теперь вот пытаемся добиться от председателя ответа, как и когда он нас подключит», — добавляют тюменцы. Как пояснила URA.RU руководитель пресс-службы компании «Росводоканал Тюмень» Ирина Айданова, в большинстве случаев стоит обратиться в их компанию и получить ответ о состоянии магистральных водоводов. «В надежде-2 сейчас председатель должен завершить процесс, оформив акт о подключении. После этого садоводы смогут обращаться к нам с разрешением председателя СНТ за получением условий подключения», — пояснила URA.RU Айданова. Ранее агентство рассказало, что у дачников накопилось множество претензий к председателям СНТ. В частности, сейчас они просят налоговую проверить сметы и разобраться, за что председатели начисляют себе зарплату.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...