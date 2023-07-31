31 июля 2023

В Кургане назвали сроки подачи горячей воды в Северном микрорайоне

В дома курганского микрорайона Северного горячую воду дадут в середине августа
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане назвали дату подачи горячей воды в Северном Фото:

Жители курганского микрорайона Северного и домов в районе улицы Некрасова ориентировочно получат горячую воду в середине августа. Об этом сообщает сайт Курганской генерирующей компании.

«В связи с ремонтными работами теплоноситель на нужды горячего водоснабжения не подается в дома Северного поселка, а также улиц Некрасова, Дзержинского и проспекта Машиностроителей. Ориентировочный срок окончания работ на тепломагистралях — 15 августа», — информирует пресс-служба компании. Работы ведутся на трубопроводах, идущих от ТЦ возле Некрасовского моста в сторону улиц Химмашевской и Октябрьской.

«Возобновить подачу теплоносителя на нужды горячего водоснабжения в дома <…> можно после положительных результатов гидравлических испытаний», — рассказал директор СП «Тепловые сети» ПАО «КГК» Евгений Филимонов. В настоящее время на вышеупомянутых трубопроводах обнаружены четыре порыва, которые устраняют бригады компании.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане горячую воду получили десятки многоквартирных домов. Теплоноситель поступил в дома в районе вокзалов и Детского парка.

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Жители курганского микрорайона Северного и домов в районе улицы Некрасова ориентировочно получат горячую воду в середине августа. Об этом сообщает сайт Курганской генерирующей компании. «В связи с ремонтными работами теплоноситель на нужды горячего водоснабжения не подается в дома Северного поселка, а также улиц Некрасова, Дзержинского и проспекта Машиностроителей. Ориентировочный срок окончания работ на тепломагистралях — 15 августа», — информирует пресс-служба компании. Работы ведутся на трубопроводах, идущих от ТЦ возле Некрасовского моста в сторону улиц Химмашевской и Октябрьской. «Возобновить подачу теплоносителя на нужды горячего водоснабжения в дома <…> можно после положительных результатов гидравлических испытаний», — рассказал директор СП «Тепловые сети» ПАО «КГК» Евгений Филимонов. В настоящее время на вышеупомянутых трубопроводах обнаружены четыре порыва, которые устраняют бригады компании. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане горячую воду получили десятки многоквартирных домов. Теплоноситель поступил в дома в районе вокзалов и Детского парка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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