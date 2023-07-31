В Кургане назвали сроки подачи горячей воды в Северном микрорайоне

В дома курганского микрорайона Северного горячую воду дадут в середине августа

01 августа 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

В Кургане назвали дату подачи горячей воды в Северном Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители курганского микрорайона Северного и домов в районе улицы Некрасова ориентировочно получат горячую воду в середине августа. Об этом сообщает сайт Курганской генерирующей компании. «В связи с ремонтными работами теплоноситель на нужды горячего водоснабжения не подается в дома Северного поселка, а также улиц Некрасова, Дзержинского и проспекта Машиностроителей. Ориентировочный срок окончания работ на тепломагистралях — 15 августа», — информирует пресс-служба компании. Работы ведутся на трубопроводах, идущих от ТЦ возле Некрасовского моста в сторону улиц Химмашевской и Октябрьской. «Возобновить подачу теплоносителя на нужды горячего водоснабжения в дома <…> можно после положительных результатов гидравлических испытаний», — рассказал директор СП «Тепловые сети» ПАО «КГК» Евгений Филимонов. В настоящее время на вышеупомянутых трубопроводах обнаружены четыре порыва, которые устраняют бригады компании. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане горячую воду получили десятки многоквартирных домов. Теплоноситель поступил в дома в районе вокзалов и Детского парка.

Жители курганского микрорайона Северного и домов в районе улицы Некрасова ориентировочно получат горячую воду в середине августа. Об этом сообщает сайт Курганской генерирующей компании. «В связи с ремонтными работами теплоноситель на нужды горячего водоснабжения не подается в дома Северного поселка, а также улиц Некрасова, Дзержинского и проспекта Машиностроителей. Ориентировочный срок окончания работ на тепломагистралях — 15 августа», — информирует пресс-служба компании. Работы ведутся на трубопроводах, идущих от ТЦ возле Некрасовского моста в сторону улиц Химмашевской и Октябрьской. «Возобновить подачу теплоносителя на нужды горячего водоснабжения в дома <…> можно после положительных результатов гидравлических испытаний», — рассказал директор СП «Тепловые сети» ПАО «КГК» Евгений Филимонов. В настоящее время на вышеупомянутых трубопроводах обнаружены четыре порыва, которые устраняют бригады компании. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане горячую воду получили десятки многоквартирных домов. Теплоноситель поступил в дома в районе вокзалов и Детского парка.