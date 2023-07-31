В Кургане назвали сроки подачи горячей воды в Северном микрорайоне

Жители курганского микрорайона Северного и домов в районе улицы Некрасова ориентировочно получат горячую воду в середине августа. Об этом сообщает сайт Курганской генерирующей компании.
«В связи с ремонтными работами теплоноситель на нужды горячего водоснабжения не подается в дома Северного поселка, а также улиц Некрасова, Дзержинского и проспекта Машиностроителей. Ориентировочный срок окончания работ на тепломагистралях — 15 августа», — информирует пресс-служба компании. Работы ведутся на трубопроводах, идущих от ТЦ возле Некрасовского моста в сторону улиц Химмашевской и Октябрьской.
«Возобновить подачу теплоносителя на нужды горячего водоснабжения в дома <…> можно после положительных результатов гидравлических испытаний», — рассказал директор СП «Тепловые сети» ПАО «КГК» Евгений Филимонов. В настоящее время на вышеупомянутых трубопроводах обнаружены четыре порыва, которые устраняют бригады компании.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане горячую воду получили десятки многоквартирных домов. Теплоноситель поступил в дома в районе вокзалов и Детского парка.
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