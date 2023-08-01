В Кургане состоялся митинг в честь Дня ВДВ
В Кургане 2 августа в сквере у памятника погибшим воинам-интернационалистам в ходе митинга в честь Дня ВДВ развернули мобильный пункт приема по контракту на военную службу. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.
«В сквере у памятника погибшим воинам-интернационалистам прошел митинг в честь Дня ВДВ. В ходе мероприятия военкоматом был развернут мобильный пункт приема по контракту», — передает корреспондент. В сквере собрались бывшие военные и участники СВО.
Ранее URA.RU писало, что курганские чиновники поздравили десантников с Днем ВДВ. Также к военнослужащим обратился губернатор Курганской области Вадим Шумков.
В Кургане 2 августа прошел митинг в честь Дня Воздушно-десантных войск
Отметить День ВДВ и почтить память погибших воинов собралось пару сотен человек
Ветераны и участники СВО возложили цветы у памятника погибшим воинам-интернационалистам
Многие десантники пришли на митинг вместе со своими семьями
Также в мероприятии приняли участие руководитель регионального отделения Фонда «Защитники Отечества» Наталья Семина и ее заместитель Вера Демина.
В ходе митинга священник освятил всех присутствующих святой водой
Десантники принесли флаги с надписями «За ВДВ», «Никто кроме нас»
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