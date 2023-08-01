В Кургане состоялся митинг в честь Дня ВДВ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 2 августа в сквере у памятника погибшим воинам-интернационалистам в ходе митинга в честь Дня ВДВ развернули мобильный пункт приема по контракту на военную службу. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.

«В сквере у памятника погибшим воинам-интернационалистам прошел митинг в честь Дня ВДВ. В ходе мероприятия военкоматом был развернут мобильный пункт приема по контракту», — передает корреспондент. В сквере собрались бывшие военные и участники СВО.

Ранее URA.RU писало, что курганские чиновники поздравили десантников с Днем ВДВ. Также к военнослужащим обратился губернатор Курганской области Вадим Шумков.

В Кургане 2 августа прошел митинг в честь Дня Воздушно-десантных войск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Отметить День ВДВ и почтить память погибших воинов собралось пару сотен человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ветераны и участники СВО возложили цветы у памятника погибшим воинам-интернационалистам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Многие десантники пришли на митинг вместе со своими семьями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Также в мероприятии приняли участие руководитель регионального отделения Фонда «Защитники Отечества» Наталья Семина и ее заместитель Вера Демина. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ходе митинга священник освятил всех присутствующих святой водой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU