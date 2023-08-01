01 августа 2023

В Кургане на митинге в День ВДВ развернули пункт приема по контракту. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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День ВДВ. Курган, вдв, день вдв
В Кургане состоялся митинг в честь Дня ВДВ Фото:

В Кургане 2 августа в сквере у памятника погибшим воинам-интернационалистам в ходе митинга в честь Дня ВДВ развернули мобильный пункт приема по контракту на военную службу. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.

«В сквере у памятника погибшим воинам-интернационалистам прошел митинг в честь Дня ВДВ. В ходе мероприятия военкоматом был развернут мобильный пункт приема по контракту», — передает корреспондент. В сквере собрались бывшие военные и участники СВО.

Ранее URA.RU писало, что курганские чиновники поздравили десантников с Днем ВДВ. Также к военнослужащим обратился губернатор Курганской области Вадим Шумков.

День ВДВ. Курган
В Кургане 2 августа прошел митинг в честь Дня Воздушно-десантных войск
Фото:
День ВДВ. Курган
Отметить День ВДВ и почтить память погибших воинов собралось пару сотен человек
Фото:
День ВДВ. Курган
Ветераны и участники СВО возложили цветы у памятника погибшим воинам-интернационалистам
Фото:
День ВДВ. Курган
Многие десантники пришли на митинг вместе со своими семьями
Фото:
День ВДВ. Курган
Также в мероприятии приняли участие руководитель регионального отделения Фонда «Защитники Отечества» Наталья Семина и ее заместитель Вера Демина.
Фото:
День ВДВ. Курган
В ходе митинга священник освятил всех присутствующих святой водой
Фото:
День ВДВ. Курган
Десантники принесли флаги с надписями «За ВДВ», «Никто кроме нас»
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В Кургане 2 августа в сквере у памятника погибшим воинам-интернационалистам в ходе митинга в честь Дня ВДВ развернули мобильный пункт приема по контракту на военную службу. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. «В сквере у памятника погибшим воинам-интернационалистам прошел митинг в честь Дня ВДВ. В ходе мероприятия военкоматом был развернут мобильный пункт приема по контракту», — передает корреспондент. В сквере собрались бывшие военные и участники СВО. Ранее URA.RU писало, что курганские чиновники поздравили десантников с Днем ВДВ. Также к военнослужащим обратился губернатор Курганской области Вадим Шумков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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