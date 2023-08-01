Курганец избил жену до смерти на глазах у детей

В Курганской области после побоев скончалась многодетная мать

В курганской больнице скончалась избитая многодетная мать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мать пятерых детей из города Петухово (Курганская область) получила тяжелые телесные повреждения после нетрезвой ссоры с мужем. Через несколько дней она скончалась в больнице. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали местные жители.

«Женщина с мужем отмечали его возвращение с вахты. Во время ссоры женщина была избита и лежала беспомощной несколько дней. Муж продолжал наносить побои пострадавшей. Впоследствии она скончалась от травм в больнице Кургана», — сообщили источники. У пострадавшей остались пятеро детей.

По данным источников, нетрезвый муж не только не оказал помощь супруге, но и пытался нанести ей новые травмы на глаза у детей. В курганском УМВД URA.RU сообщили, что факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью был зарегистрирован в отделе полиции «Петуховский». Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело.

Редакция обратилась в курганское СУ СК. В ведомстве сообщили, что подозреваемый находится под стражей и пообещали сообщить подробности инцидента позднее.