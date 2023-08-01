01 августа 2023

В Тюменской области две женщины потерялись в лесу

© Служба новостей «URA.RU»
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Лес. Тюмень, лес, лето, природа
Женщины заблудились в Нижнетавдинском районе Фото:

Сотрудники МЧС спасли двух женщин, которые потерялись в лесу в Нижнетавдинском районе (Тюменская область). Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ведомства.

«В районе деревни Штакульская, в лесном массиве потерялись две женщины — на место вызова для проведения поисковых работ прибыли сотрудники экстренных служб района. Для более эффективной работы, на технике включили сигнально-громкоговорящее устройство — как раз благодаря громкому звуку, женщины смогли выйти из лесных дебрей навстречу своим спасителям», — рассказали в МЧС подробности.

Спасатели напоминают, что при походе в лес необходимо заранее изучить место на карте. А также взять с собой телефон с заряженной батареей, воду, необходимые лекарства, нож, спички и компас.

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Сотрудники МЧС спасли двух женщин, которые потерялись в лесу в Нижнетавдинском районе (Тюменская область). Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ведомства. «В районе деревни Штакульская, в лесном массиве потерялись две женщины — на место вызова для проведения поисковых работ прибыли сотрудники экстренных служб района. Для более эффективной работы, на технике включили сигнально-громкоговорящее устройство — как раз благодаря громкому звуку, женщины смогли выйти из лесных дебрей навстречу своим спасителям», — рассказали в МЧС подробности. Спасатели напоминают, что при походе в лес необходимо заранее изучить место на карте. А также взять с собой телефон с заряженной батареей, воду, необходимые лекарства, нож, спички и компас.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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