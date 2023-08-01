В Тюменской области две женщины потерялись в лесу

02 августа 2023 в 14:04 Размер текста - 17 +

Женщины заблудились в Нижнетавдинском районе Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сотрудники МЧС спасли двух женщин, которые потерялись в лесу в Нижнетавдинском районе (Тюменская область). Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ведомства. «В районе деревни Штакульская, в лесном массиве потерялись две женщины — на место вызова для проведения поисковых работ прибыли сотрудники экстренных служб района. Для более эффективной работы, на технике включили сигнально-громкоговорящее устройство — как раз благодаря громкому звуку, женщины смогли выйти из лесных дебрей навстречу своим спасителям», — рассказали в МЧС подробности. Спасатели напоминают, что при походе в лес необходимо заранее изучить место на карте. А также взять с собой телефон с заряженной батареей, воду, необходимые лекарства, нож, спички и компас.

Сотрудники МЧС спасли двух женщин, которые потерялись в лесу в Нижнетавдинском районе (Тюменская область). Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ведомства. «В районе деревни Штакульская, в лесном массиве потерялись две женщины — на место вызова для проведения поисковых работ прибыли сотрудники экстренных служб района. Для более эффективной работы, на технике включили сигнально-громкоговорящее устройство — как раз благодаря громкому звуку, женщины смогли выйти из лесных дебрей навстречу своим спасителям», — рассказали в МЧС подробности. Спасатели напоминают, что при походе в лес необходимо заранее изучить место на карте. А также взять с собой телефон с заряженной батареей, воду, необходимые лекарства, нож, спички и компас.