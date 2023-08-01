В Тюменской области две женщины потерялись в лесу

Сотрудники МЧС спасли двух женщин, которые потерялись в лесу в Нижнетавдинском районе (Тюменская область). Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ведомства.
«В районе деревни Штакульская, в лесном массиве потерялись две женщины — на место вызова для проведения поисковых работ прибыли сотрудники экстренных служб района. Для более эффективной работы, на технике включили сигнально-громкоговорящее устройство — как раз благодаря громкому звуку, женщины смогли выйти из лесных дебрей навстречу своим спасителям», — рассказали в МЧС подробности.
Спасатели напоминают, что при походе в лес необходимо заранее изучить место на карте. А также взять с собой телефон с заряженной батареей, воду, необходимые лекарства, нож, спички и компас.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.