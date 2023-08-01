Экс-сотрудник Росимущества в Тюмени отправится в колонию за мошенничество

Преступник проведет за решеткой 3,5 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменский суд приговорил экс-сотрудника Росимущества Захара Захарова к 3,5 годам колонии за мошенничество. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона (не называя фамилии осужденного). Ранее агентство писало, что Захаров проходит по делу своего отца Михаила, задержанного за аналогичное преступление в марте 2022 года.

«Суд назначил Захару З. наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев, с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права занимать должности в государственных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти сроком на 2 года 6 месяцев», — рассказали в пресс-службе. Осужденный обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере и получении взятки.

По данным уголовного дела, Захаров с группой соучастников незаконно пытались приобрести право собственности на принадлежащий РФ земельный участок, рыночной стоимостью 18 063 115 рублей. Мошенники оплатили только кадастровую стоимость в размере 155 264 рубля. Кроме того, осужденные 30 августа 2021 года получил от посредника взятку в размере 50 000 рублей. «За эту сумму он без проведения проверки предоставленных ему документов, дал незаконные указания о подготовке, вынесении и подписании в краткий срок правоустанавливающих документов — распоряжения и договора купли-продажи земельного участка», — рассказали в ведомстве.

Также Захаров с товарищами пытался незаконно получить еще два земельных участка общей стоимостью более 47 млн рублей, но был арестован. Помимо реального срока, суд взыскал с него около 18 млн рублей в качестве возмещения ущерба.

Ранее URA.RU писало о задержании экс-главы службы безопасности ТюмГУ Михаила Захарова. В его уголовном деле фигурировал сын Захар, который до ареста занимал должность начальника отдела управления земельным фондом, распоряжения федеральным имуществом Управления Росимущества по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.