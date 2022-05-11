Суд принял решение по аресту экс-главы службы безопасности ТюмГУ

Михаил Захаров будет находиться под стражей до 15 июля 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ленинский суд Тюмени продлил срок ареста бывшему начальнику Службы безопасности ТюмГУ Михаилу Захарову и двум его подельникам: Денису Авдееву и Александру Томилову. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. В марте 2022 года они были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

«Ленинский районный суд Тюмени оставил под стражей до 15 июля 2022 года Дениса Авдеева, Александра Томилова и Михаила Захарова», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Как предполагает следствие, подозреваемые с помощью поддельных документов присваивали себе федеральные земли, а затем продавали. Приблизительный ущерб от действий Захарова и его соучастников составил более 100 млн рублей. В уголовном деле также фигурирует сын Михаила Захарова Захар Захаров, который до ареста занимал должность начальника отдела управления земельным фондом, распоряжения федеральным имуществом Управления Росимущества по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Вопрос о продлении его ареста будет решаться на отдельном судебном заседании.