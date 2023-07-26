В тюменских детских садах бушует энтеровирус

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, детсад, дошкольное учреждение, детский сад45
Среди симптомов — высокая температура, ангина, сыпь, диарея и рвота Фото:

В тюменских детских садах произошла вспышка энтеровирусной инфекции. Об этом URA.RU сообщил педиатр поликлиники №4. По ее словам, ежедневно врачи фиксируют как минимум один случай заболевания.

«Называется энтеровирусом, имеет сезонный характер. Целыми группами на карантин закрываем. В поликлиники каждый день приходят предписания Роспотребнадзора об очередном закрытии группы. Тех, кого посадили на карантин, наблюдаем в течении 10 дней», — рассказала URA.RU врач.

Педиатр добавила, что заболевание передается воздушно-капельным путем. Среди симптомов — высокая температура, ангина, сыпь, диарея и рвота. Врач также отметила, что заболевание является сезонным, однако в этом году случаев заражения энтеровирусом стало больше.

Агентство направило запрос в Роспотребнадзор по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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В тюменских детских садах произошла вспышка энтеровирусной инфекции. Об этом URA.RU сообщил педиатр поликлиники №4. По ее словам, ежедневно врачи фиксируют как минимум один случай заболевания. «Называется энтеровирусом, имеет сезонный характер. Целыми группами на карантин закрываем. В поликлиники каждый день приходят предписания Роспотребнадзора об очередном закрытии группы. Тех, кого посадили на карантин, наблюдаем в течении 10 дней», — рассказала URA.RU врач. Педиатр добавила, что заболевание передается воздушно-капельным путем. Среди симптомов — высокая температура, ангина, сыпь, диарея и рвота. Врач также отметила, что заболевание является сезонным, однако в этом году случаев заражения энтеровирусом стало больше. Агентство направило запрос в Роспотребнадзор по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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