Сотни курганцев останутся на сутки без горячей воды. Список

03 августа 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

Центр Кургана останется без горячей воды Фото: Анна Майорова © URA.RU В центре Кургана несколько десятков домов попали под отключение горячего водоснабжения, будет остановлена работа пяти тепловых пунктов. Об этом сообщает ПАО «Курганская генерирующая компания» в своей группе во «ВКонтакте». «Для установки нового оборудования в тепловой камере остановлена работа пяти тепловых пунктов до 4 августа. Подача ресурса будет возобновлена, сразу после окончания работ», — говорится в сообщении компании. Под отключение попали дома по адресам:

М. Горького 138, 140, 150, 160, 153, 155, 157, 149, 149А, 151,158;

К. Маркса 76, 78, 80;

Савельева 19, 21;

Советская 146;

Куйбышева 125, 127,129А,129;

Пролетарская 20, 20/1, 26. Кроме того, бригады КГК выполнят ремонтные работы на трубопроводе, где обнаружен порыв. В связи с этим остановлена подача горячей воды от центрального теплового пункта 63 (ЦТП 63) в дома: Пролетарская 38, 50; Гоголя 84, 86, 88, 90; Пролетарская 40, 42, 44, 46, 48; К. Маркса 105. Устранить аварию планируется 4 августа.

В центре Кургана несколько десятков домов попали под отключение горячего водоснабжения, будет остановлена работа пяти тепловых пунктов. Об этом сообщает ПАО «Курганская генерирующая компания» в своей группе во «ВКонтакте». «Для установки нового оборудования в тепловой камере остановлена работа пяти тепловых пунктов до 4 августа. Подача ресурса будет возобновлена, сразу после окончания работ», — говорится в сообщении компании. Под отключение попали дома по адресам: М. Горького 138, 140, 150, 160, 153, 155, 157, 149, 149А, 151,158; К. Маркса 76, 78, 80; Савельева 19, 21; Советская 146; Куйбышева 125, 127,129А,129; Пролетарская 20, 20/1, 26. Кроме того, бригады КГК выполнят ремонтные работы на трубопроводе, где обнаружен порыв. В связи с этим остановлена подача горячей воды от центрального теплового пункта 63 (ЦТП 63) в дома: Пролетарская 38, 50; Гоголя 84, 86, 88, 90; Пролетарская 40, 42, 44, 46, 48; К. Маркса 105. Устранить аварию планируется 4 августа.