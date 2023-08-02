В центре Кургана несколько десятков домов попали под отключение горячего водоснабжения, будет остановлена работа пяти тепловых пунктов. Об этом сообщает ПАО «Курганская генерирующая компания» в своей группе во «ВКонтакте».
«Для установки нового оборудования в тепловой камере остановлена работа пяти тепловых пунктов до 4 августа. Подача ресурса будет возобновлена, сразу после окончания работ», — говорится в сообщении компании.
Под отключение попали дома по адресам:
М. Горького 138, 140, 150, 160, 153, 155, 157, 149, 149А, 151,158;
К. Маркса 76, 78, 80;
Савельева 19, 21;
Советская 146;
Куйбышева 125, 127,129А,129;
Пролетарская 20, 20/1, 26.
Кроме того, бригады КГК выполнят ремонтные работы на трубопроводе, где обнаружен порыв. В связи с этим остановлена подача горячей воды от центрального теплового пункта 63 (ЦТП 63) в дома: Пролетарская 38, 50; Гоголя 84, 86, 88, 90; Пролетарская 40, 42, 44, 46, 48; К. Маркса 105. Устранить аварию планируется 4 августа.
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