02 августа 2023

Военные из Тюменской области построили себе баню в зоне СВО. Видео

Бойцы отряда «Тобол» из Тюменской области обустроили себе баню на передовой линии фронта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чемпионат по банному мастерству. Екатеринбург, баня, ковш, банный веник, банный ковшик, черпак
Военные обустраивают быт из материалов, которые шлют им тюменцы Фото:

Бойцы из отряда «Тобол» построили баню на передовой линии СВО из материалов, которые им передали от жителей Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Бойцы батальона „Тобол“ показали, как обустроили быт на передовой. Помимо мест для отдыха личного состава, военнослужащие соорудили баню. Она состоит из трех секций: комнаты отдыха, помывочной с душем и парилки», — рассказали в инфоцентре властей.

Военные прислали видео, в котором провели экскурсию по помещению. Автор ролика поблагодарил тюменцев и губернатора области за материалы, которыми жители снабжают бойцов.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бойцы из отряда «Тобол» построили баню на передовой линии СВО из материалов, которые им передали от жителей Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Бойцы батальона „Тобол“ показали, как обустроили быт на передовой. Помимо мест для отдыха личного состава, военнослужащие соорудили баню. Она состоит из трех секций: комнаты отдыха, помывочной с душем и парилки», — рассказали в инфоцентре властей. Военные прислали видео, в котором провели экскурсию по помещению. Автор ролика поблагодарил тюменцев и губернатора области за материалы, которыми жители снабжают бойцов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...