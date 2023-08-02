Военные обустраивают быт из материалов, которые шлют им тюменцы
Бойцы из отряда «Тобол» построили баню на передовой линии СВО из материалов, которые им передали от жителей Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«Бойцы батальона „Тобол“ показали, как обустроили быт на передовой. Помимо мест для отдыха личного состава, военнослужащие соорудили баню. Она состоит из трех секций: комнаты отдыха, помывочной с душем и парилки», — рассказали в инфоцентре властей.
Военные прислали видео, в котором провели экскурсию по помещению. Автор ролика поблагодарил тюменцев и губернатора области за материалы, которыми жители снабжают бойцов.
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